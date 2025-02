Sin embargo, celebrar o presumir como un logro de la administración el mero reporte es evidenciar que no tienen idea de la crisis que estamos viviendo, donde a diario siguen desapareciendo a personas y que el hecho de no encontrar el cuerpo no signifique que no haya delitos.

Al viejo estilo del Partido Revolucionario Institucional o del Partido Acción Nacional, la dirigencia de Morena en Sinaloa tomó números a su conveniencia e ignoró el fenómeno de la desaparición forzada para destacar que hubo otro día sin homicidios en la semana que terminó. El evento morenista se realizó este domingo y fue encabezado por la dirigente estatal, Merary Villegas, y de invitado especial estaba el Gobernador Rubén Rocha Moya pero no acudió. El evento no era para otra cosa más que realizar su trámite y de paso darle espaldarazo a Rocha Moya. El día “sin homicidios” del que alardearon en la reunión morenista ocurrió el sábado 15 de febrero, cuando la Fiscalía General del Estado envió su reporte diario sin registros de homicidios dolosos en Sinaloa. Sin embargo, celebrar o presumir como un logro de la administración el mero reporte es evidenciar que no tienen idea de la crisis que estamos viviendo, donde a diario siguen desapareciendo a personas y que el hecho de no encontrar el cuerpo no signifique que no haya delitos. Peor si en el mismo reporte hay por lo menos una denuncia por privación de la libertad de una persona y cuatro denuncias de robo de vehículos. Imagínense que la dirigente estatal del partido, Merary Villegas Sánchez, salió a decir que los resultados en la estrategia de seguridad se pueden observar en la tendencia a la baja de homicidios dolosos que reportan las cifras oficiales y días con cero homicidios. La medida ya está bien tomada: Cuando las cosas se salen de control nadie de Morena sale a decir que la estrategia falló y entonces uniforman sus declaraciones a “hay que atacar las causas”. Exactamente igual que antes el PRI y el PAN. Y eso no es lo que necesitamos los ciudadanos.