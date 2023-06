La decisión de terminar el ciclo escolar corresponde únicamente a las autoridades educativas estatales, porque la línea de autoridad así corresponde. Un plantel educativo no toma decisiones si no lo autoriza la supervisión, que tampoco lo hará si el sector hace lo propio y que no actuará si los Servicios Regionales lo ordenan, que tampoco lo harán si la Secretaría no lo instruye.

Este miércoles inicia el verano y las últimas dos semanas han sido suficientes para darse una idea de lo que se espera durante esta temporada por las altas temperaturas. Sinaloa, como gran parte del País, ha estado sometido al impacto de la ola de calor que ha elevado las temperaturas y como suele decirse cada año, “y apenas va empezando”. Pero estas condiciones no son las óptimas para llevar a cabo actividades cotidianas, como el trabajo que se tiene que realizar bajo el sol. Ni tampoco, las condiciones actuales son las adecuadas para que los estudiantes, sobre todo los más pequeños, estén expuestos a situaciones en la que deban padecer el calor. Pero la decisión de considerar hasta qué momento continuarán las clases debe corresponder a las autoridades educativas de Sinaloa, pensando en que las condiciones que se viven por ahora no son las adecuadas. Sobre todo en los centros educativos que no tienen la infraestructura suficiente para que tanto alumnos como personal docente puedan llevar a cabo sus actividades en las mejores condiciones. Por eso, la decisión de terminar el ciclo escolar corresponde únicamente a las autoridades educativas estatales, porque la línea de autoridad así corresponde. Un plantel educativo no toma decisiones si no lo autoriza la supervisión, que tampoco lo hará si el sector hace lo propio y que no actuará si los Servicios Regionales lo ordenan, que tampoco lo harán si la Secretaría no lo instruye. Es verdad que ya quedan unos pocos días para que llegue el fin del ciclo escolar, pero también, es verdad que aunque pocos, por las condiciones del clima se ven días muy intensos por estar expuestos a las altas temperaturas. Y aunque la autoridad educativa debe velar de que se cumplan con todos los planes en el año escolar, también está obligado a velar que la educación se haga bien. Y ahí se tiene una asignatura pendiente.