Nadie espera que una tragedia ocurra en un lugar que está destinado a preservar la vida de las personas. Nadie desea que una desgracia se presente en el lugar a donde se busca una esperanza. Pero esas historias desafortunadas siguen presentándose en las instituciones públicas de México. Lo ocurrido en un hospital del IMSS en Playa del Carmen, en Quintana Roo, donde una niña de 6 años falleció tras quedar atrapada en un elevador, es de los casos que parecen inconcebibles. Hasta ahora, el reporte oficial señala que la empresa responsable del mantenimiento del elevador no notificó a las autoridades hospitalarias después de haber dado mantenimiento. Sin embargo, esta situación, de ser cierta, revela en gran medida la calidad de los servicios que contratan las instituciones públicas, sin la auditoría necesaria para garantizar que sus usuarios tengan un servicio mínimo de seguridad. Nadie espera y nadie desea que este tipo de hechos sigan presentándose para desnudar el nivel de calidad de los servicios públicos que se tienen en México, pero sirven para exigir a las autoridades que haya una intención de cambiar las cosas que tanto les ha costado a los mexicanos. ¿Cuántas instituciones, en este caso de salud, están pasando por esas situaciones de precariedad en sus servicios? ¿Cuántos otros espacios públicos son en realidad un riesgo para los usuarios? ¿Cuántos otros lugares que dependen del Gobierno no tienen el mantenimiento adecuado? Sí, hay muchas necesidades, como ya se ha señalado antes, que también tienen prioridad. Pero el Estado mexicano no debe eludir la responsabilidad de garantizar que esos espacios que son públicos sean lugares seguros para quienes lo frecuentan. Una niña de 6 años falleció en el lugar donde sería internada para ser atendida de un problema de salud y murió por el descuido de no contar con espacios seguros para su estancia. Estas historias no deben pasar y las autoridades, en los diferentes niveles de Gobierno, deberán revisar qué tan seguros son los espacios que frecuentan sus gobernados y qué hay que hacer para que sí lo sean.