Sin embargo, los defensores de una guerra humana ofrecieron una conjetura exactamente paralela en nombre de su propia causa. Ya en 1864, Gustave Moynier llamó a la Convención de Ginebra el camino hacia abajo “una pendiente donde no hay parada; el final del camino no puede ser menos que la condena de la guerra en términos absolutos”. Las leyes de la guerra se convertirían en “agentes secretos de pacificación”, previó Moynier en uno de sus raros momentos de entusiasmo visionario. “La humanización de la guerra sólo podría terminar con su abolición”, prometió a sus patrocinadores. “La Convención [de Ginebra] ha proporcionado un argumento a favor de la hermandad de los hombres. Al reconocer que, después de todo, todos pertenecen a la misma familia, los hombres han llegado a la conclusión de que deberían empezar por mostrar cierta consideración por el sufrimiento de los demás, hasta cierto punto... a la espera del momento en que una convicción aún más fuerte de su humanidad común les lleve a comprender que la idea misma de matarse unos a otros es monstruosa”. En resumen, no era la intensificación lo que indirectamente favorecería la pacificación, sino la humanización.

De hecho, el éxito del argumento que el novelista Tolstoi pone en boca del Príncipe Andrés depende de una completa especulación. ¿Podría realmente funcionar hacer la guerra más brutal en el corto plazo para que sea menos común y más humana en el largo plazo? ¿Había evidencia de esa propuesta en la historia de la época de Tolstoi, por no hablar de las brutales y largas guerras del Siglo 20 que no vivió para ver? Sin embargo, igualmente hipotética y no probada fue la sugerencia ocasional de defensores de la humanización como Moynier de que eran ellos quienes lograban la paz indirectamente.

Después de una experiencia de conversión, Tolstoi abandonó la visión miope del Príncipe Andrés. Pero Aylmer Maude, su biógrafo y amigo, tenía toda la razón al decir que el discurso anticipaba el ataque maduro de Tolstoi a la “humanidad” en una guerra por motivos pacifistas, “como el relámpago de una tormenta que se avecina”. Porque el principal compromiso de Andrei no es la predicción sino la verdad y los riesgos de suprimirla. Embellecer el mal es simplemente una evasión y podría llevar a la gente a transigir con él. “Deshazte de la falsedad”, aconseja Andrei, “y deja que la guerra sea guerra”, “la cosa más horrible de la vida”. Pronto Tolstoi dedicó la mayor parte de su energía a la diferente propuesta de que hacer la guerra humana podría correr el riesgo de una guerra interminable y, sobre todo, encubrir sus horrores. Es la forma en que lo hizo la que se aplica a nuestra propia situación, mientras soportamos la guerra eterna, aunque ocasionalmente más humana, de nuestro tiempo.

Excerpted from Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War by Samuel Moyn. Published by Farrar, Strauss and Giroux. Copyright © 2021 by Samuel Moyn. All rights reserved.