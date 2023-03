Porque ellas, las mujeres, tienen derecho a estar en una sociedad en la que se les reconozca y se les respete, en espacios donde se sientan seguras y no agredidas, en comunidades donde gocen de las mismas garantías que las de otros... ¿Que ha habido avances? Seguro. Pero no los suficientes.

Poco a poco más espacios se han abierto para ellas, pero no ha sido suficiente. Poco a poco, se le reconocen más derechos, pero no es suficiente. Poco a poco, su voz se escucha más fuerte, pero no es suficiente.

¿Por qué? Porque ellas, las mujeres, han tenido que luchar durante décadas para exigir que su papel dentro de la sociedad no tenga obstáculos más altos y complicados que sortear que los que enfrenta un hombre para salir adelante.

Porque ellas, las mujeres, mantienen una lucha para que sus derechos, sus decisiones libres, no estén determinados por hombres que consideran que les hacen una concesión. Sus derechos son tan válidos como los de cualquier otro humano.

Porque ellas, las mujeres, han tenido que salir a las calles, una y otra vez, para rechazar la violencia a la que están expuestas de manera continua y a reclamar que actos de agravio en su contra puedan ser normalizados de forma tan fácil.

Porque ellas, las mujeres, tienen derecho a estar en una sociedad en la que se les reconozca y se les respete, en espacios donde se sientan seguras y no agredidas, en comunidades donde gocen de las mismas garantías que las de otros.

¿Que ha habido avances? Seguro. Pero no los suficientes. No, mientras se les siga regateando el acceso a derechos plenos para decidir sobre sus vidas. No, mientras se les siga negando espacios de igualdad en todos los entornos. No, mientras continúen en riesgo de ser víctimas de la violencia, de cualquier tipo.

En el Día Internacional de la Mujer, hay que reconocer en ellas que los cambios alcanzados han sido por su lucha y por su decisión de salir a la calle a reclamar, a exigir, a tomar lo que les corresponde, como a cualquier otro.

En este día, hay que asumir, también, que aún hay deudas por saldar, de parte de la familia, de parte de la sociedad, de parte del Estado mexicano. Y hay que asumir que cuando a una mujer le va bien, les va bien a todos, y en eso, hay que seguir trabajando.