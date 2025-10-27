La cosa que no quiere mejorar

Apenas la semana pasada visitó el puerto el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para hablarles de estadísticas. Podría haber convencido a los presentes a la reunión, pero nadie estamos tranquilos porque nos siguen llegando mensajes que hablan de tragedias en Sinaloa.

Cuando ya ha pasado una semana de algún hecho lamentable, la historia en Culiacán o en Sinaloa parece jugar una competencia para ver qué es lo más penoso de nuestra realidad.

Y es que no hay tregua, por más que haya números alegres, con justificaciones absurdas, de parte de nuestras autoridades.

Porque tenemos jornadas de balaceras justo afuera de nuestras banquetas, una quema de un automóvil a la otra calle y el reporte de una persona privada de la libertad para el lado de Ciudad Universitaria.

El asesinato de agentes de Tránsito, la detención de puros jovencitos que apenas llega a la mayoría de edad y lo surreal que resulta que uno de los gatilleros haya iniciado una carrera como futbolista profesional en uno de los mejores equipos de nuestra liga.

Tenemos reportes de un camión baleado y un saldo de heridos colaterales, un ataque a una funeraria y una tarde noche con media docena de cadáveres, tras hechos violentos casi sincronizados, en Mazatlán, o el cuerpo putrefacto de otra persona en las faldas del relleno sanitario de Culiacán que duró días expuesto porque el Semefo no podía, o quería, ir por él.

Apenas la semana pasada visitó el puerto el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para hablarles de estadísticas.

Podría haber convencido a los presentes a la reunión, pero nadie estamos tranquilos porque nos siguen llegando mensajes que hablan de tragedias en Sinaloa.