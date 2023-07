Las esperadas lluvias llegaron y se han asentado estas semanas en Sinaloa, y aunque en Mazatán se presentaron primero, en Culiacán también ya se dejaron venir las fuertes precipitaciones. Las lluvias son benéficas porque evitan que el estado sufra más de zonas con sequía y la falta del vital líquido, que no solo pone en peligro a la ciudadanía misma, sino al desarrollo completo de todas las actividades. Por desgracia, las precipitaciones más fuertes desnudan las fallas de nuestros sistemas hidráulicos, y no solo eso, sino también la históricas ineficiencias que no han podido ser resueltas por lo que llevaría de recursos utilizados. Y a eso se suman las fallas en la infraestructura eléctrica. Hay un chiste malo que circula, que si a Mazatlán le avientan un vaso de agua ya presentará inundaciones, y será cosa de broma, pero la verdad cualquier lluvia de tardeada pone al puerto en serios problemas. Hay zonas en las que no se puede circular por horas y las crecidas de agua hacen que la ciudad se colapse. Los apagones recientemente fueron tema internacional por el hecho de que turistas se manifestaron ante las horas en que no había luz en su hotel. Y todo esto con las altas temperaturas que se manejan a la par de las precipitaciones. Unas horas de lluvia por días de calor extremo. En Culiacán sólo ha bastado una lluvia para ver cómo las calles vuelven a inundarse. Pero todo esto viene a la necesidad del autocuidado, si bien hay que reconocer que nuestras ciudades son en mayor o menor sentido inundables, hay que extremar las acciones para preservar nuestro patrimonio pero sobre todo para salvaguardar la vida misma. Ya sabe, manténganse informado, no meterse a canales, arroyos o zonas inundables, no hay necesidad de salir con la lluvia, manténgase a resguardo. Cuide sus documentos si es que hay que salir a algún albergue o refugio. Cuídese de estas lluvias.

