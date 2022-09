La seguridad que se quiere

(AMLO) Ha depositado en los militares su confianza porque ve en ellos disciplina y responsabilidad, y no está mal que lo haga, pero lo que sí está mal es que no haya habido hasta ahora la voluntad suficiente para mejorar a las corporaciones locales... Más militares en las calles no vuelve a un País más seguro y muestra de ello son los registros que hoy tiene México en índices de inseguridad.

Las últimas experiencias han demostrado que la incidencia delictiva en México no se reduce con más presencia militar en las calles. La presencia del Ejército importa y es válida, pero de nada sirve si no va acompañada de una estrategia para atacar la raíz de los problemas. Las pugnas entre grupos delictivos para mantener el control de rutas y mercados de drogas y otros delitos han incrementado la violencia en el País y hasta ahora, no ha habido una estrategia que los contenga. Tener cuerpos de seguridad integrados por miles de elementos de nada servirá si solo serán reactivos cuando la violencia estalle. Y esa es una de las debilidades de los cuerpos de seguridad en México: la de reaccionar solo hasta que los hechos de violencia se manifiestan y hay víctimas de por medio. Han pasado cuatro años para que el Gobierno de México admita que los niveles de violencia eran más grandes de lo que creía y lo que ha llevado a mantener al Ejército en las calles, medida que Andrés Manuel López Obrador rechazaba cuando era opositor. Ha depositado en los militares su confianza porque ve en ellos disciplina y responsabilidad, y no está mal que lo haga, pero lo que sí está mal es que no haya habido hasta ahora la voluntad suficiente para mejorar a las corporaciones locales. Más militares en las calles no vuelve a un País más seguro y muestra de ello son los registros que hoy tiene México en índices de inseguridad. Sin plan, nada va a ser posible para que las comunidades que hoy están marcadas por la violencia vuelvan a sentirse más seguras. Sin plan, será difícil que el Estado mexicano contenga a la delincuencia organizada. Sin plan, los discursos de paz serán solo mensajes al aire, sin impacto en las condiciones del País. La seguridad que México necesita es la que prevenga y proteja a todos y la que desarticule a la delincuencia. Llegar a ese nivel es posible, si hay voluntad para hacerlo.