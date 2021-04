La vacuna electoral

La vacuna contra el Covid-19 sigue pesando en el proceso electoral, ha pesado desde mucho antes del proceso y seguirá siendo uno de los temas protagonistas durante lo que resta de la contienda, hasta llegar al 06 de junio.

Y lo será por una razón muy sencilla, la pandemia llegó antes del proceso electoral y seguirá aquí mucho después del día en que acudamos a las urnas, es un tema que no terminará pronto y que seguirá quitándonos gran parte del tiempo que dedicamos a pensar sobre cualquier cosa.

Es tan evidente que la pandemia sigue normando nuestra vida cotidiana, que prácticamente todo lo que hacemos en el día está impregnado de los protocolos provocados por el virus.

Desde que salimos de casa nos equipamos para enfrentar el día a día donde el virus es omnipresente. El banco, la tienda, el trabajo, todo está marcado por la presencia invisible del bicho que ha trastornado nuestras vidas.

Y las campañas políticas no podrían ser ajenas al virus, no hay candidato que pueda evitar el tema, no hay evento que no esté marcado por las medidas sanitarias.

Eso ha provocado que la política pase a un segundo plano, sí, esa política que ha sido el centro de todas nuestras acciones en las últimas décadas y mucho más atrás.

Hoy los candidatos a los diferentes puestos en disputa se enfrentan a una realidad completamente nueva, donde sus discursos y promesas parecen apenas un ruido lejano, apagado por el trueno que significa la pandemia.

¿A quién le beneficiará de todo esto? ¿Qué políticos saldrán mejor librados del apagón del entusiasmo que ha provocado la pandemia? ¿Cuál es la fórmula para aprovechar el río revuelto? Nadie lo sabe, vivimos tiempos inéditos.