Hoy ya se cumplieron 15 días de que grupos de civiles armados atacaran con armas de fuego puntos de cámaras de videovigilancia en la ciudad de Culiacán.

Además se cumplieron 13 días desde que el Gobernador Rubén Rocha Moya, en la conferencia de prensa La Semanera, giró instrucciones para que se licitara un nuevo paquete de videocámaras y se recuperaran las perdidas.

Lo peor es que parece que a nadie le interesa ni hacerlo ni rápido.

Otro dato es que en esa conferencia, la del pasado 2 de enero, Rocha Moya informó que las cámaras costaban unos 4 mil pesos cada una y no fue sino hasta la de la semana pasada que alguien le corrigió que el costo es de 15 mil pesos.

Una de las características principales de los gobiernos de la Cuarta Transformación es que funcionan como un mando único, en la que difícilmente uno de sus colaboradores destaca y mucho menos aparecen robando cámaras ante los medios de comunicación.

Lo vimos mucho con Jesús Estrada Ferreiro en la Presidencia Municipal de Culiacán o con Luis Guillermo Benítez Torres, en Mazatlán, que hasta regañaban si alguien daba declaraciones a los medios.

Si bien es cierto la taspana no está tan filosa con Rocha Moya, sí es evidente que el Gobernador tiene una injerencia importante en aspectos tan básicos que hasta desesperan.

Hay varios ejemplos, y entre los más visibles están en la Secretaría de Agricultura, en donde Jamie Montes no aparece ni dice nada nunca, y ha sido el Gobernador el que se ha llevado los aplausos y las chifletas por aciertos y fallas en este rubro.

Lo mismo con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pues hace meses nadie sabe qué onda con Graciela Domínguez Nava, y tal parece que lo mismo va a ocurrir con

Ojalá que no pase otra semana sin que por lo menos liciten estas herramientas que de pronto son la diferencia entre que se alcance o no la justicia o que las llamadas de emergencia sean exitosas o no.