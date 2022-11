Luminarias, ¿para largo?

Quizá el mayor quebranto al Ayuntamiento de Mazatlán sea aún la demanda perdida contra un grupo empresarial que se inconformó ante tribunales por haberle cancelado la administración municipal la construcción de una gasolinera en una zona residencial densamente poblada.

Ese proceso que abarcó a cuatro administraciones municipales, al final, en la administración de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, le costó a la Ciudad casi 142 millones de pesos que se tuvieron que pagar en abonos y en especie.

En otra demanda perdida por el Ayuntamiento de Mazatlán, se expone que el Municipio expropió con mal procedimiento un inmueble de la Colonia Sánchez Celis en 2017, el propietario ganó la batalla legal y la Comuna lo indemnizó con más de 37 millones de pesos, pero no cubrió a tiempo los pagos y también en la administración de “El Químico” fue obligado a pagar otros 16.9 millones de puros intereses.

Pero la que se perfila para otro largo proceso es la batalla legal por la rescisión del contrato a la empresa Azteca Lighting, quien proveería de luminarias de alto estándar a la Ciudad, contrato que se adjudicó de manera directa y que ahora también se está analizando en instancias auditoras del Estado de Sinaloa.

Alonso Puerto Sánchez, CEO de Azteca Lighting, dijo que el proceso para rescindir el contrato y ver si se devuelven los 60 millones de pesos que dio la Comuna a la empresa pudiera durar años, a lo que el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin, quien asumió el cargo en sustitución de “El Químico”, se comprometió a que se finalizará este asunto legal antes de que culmine su mandato.

“Es un cálculo que se hace, nosotros consideramos que no debe de pasar la administración, y ese es mi deseo, y vamos a trabajar fuerte para que no suceda eso, que no se vaya más allá de la administración, tenemos que resolver eso antes, por una vía o por otra, pero tenemos que resolverlo”, afirmó.

Esta es una papa caliente que puede quemar a cualquiera que despache en la Comuna mazatleca, por eso le urge al Alcalde González Zataráin resolverlo lo antes posible.

Será una afianzadora quien determinará si se le devuelven los 60 millones de pesos que ya dio la Comuna como adelanto, pero el proceso de la cancelación o no del acuerdo en definitiva, lo decidirán los tribunales.

Las consecuencias de tomar decisiones sin tomar en cuenta las directrices que marcan la administración pública.