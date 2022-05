Mandarlos a la banca

Es pertinente que ante la sociedad y opinión pública no haya sorpresas, las advertencias para cambios en su equipo han sido transparentes... Y si hay algo malo que no deja desarrollar la tarea de una Secretaría, tomar las decisiones pertinentes, al fin y al cabo Rocha es el capitán del barco y es él quien tendrá que dar cuenta si esta nave hace agua.

Un muy particular estilo tiene el Gobernador para realizar los cambios en su Gabinete, y es que al parecer antes de tomar cualquier decisión lanza avisos a los funcionarios para que vean cómo están las cosas y dónde él ha puesto la lupa.

Lo vimos con el ahora ex Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén, a quien en reiteradas ocasiones le mostró que las relaciones no andaban bien, y en este caso en el ámbito político y no en el desempeño de su puesto y vimos cómo el dirigente del PAS fue cesado.

El viernes, el Mandatario estatal dio una declaración lapidaria, “Si los Secretarios de su gabinete no dejan trabajar a sus Subsecretarios, ‘se irán a la banca’”.

Y la declaración iba directa a la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz.

Rocha dijo que hay secretarios que llegan con eso de “es que yo tengo influencias con fulano y mengano” y no resuelven la tarea como debiera ser, es el caso de muchos que tienen en “banca” a sus Subsecretarios, y lo que puede ocurrir es que los ‘vamos a meter en la banca a ellos’, porque, advirtió que no se puede tener un aparato que no esté funcionando porque no los dejan, porque trabajan con celos y demás.

Y el destino de la funcionaria estaba escrito, a unas horas de que Rocha Moya hiciera esas declaraciones hacia Ruth Díaz, ésta salió del Gabinete estatal.

El mismo viernes el Gobernador nombró como nueva Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable a María Inés Pérez Corral.

Trascendió por cierto que no fue un cese, sino una renuncia ante las advertencias de Rocha.

Es difícil afirmar si es positivo o negativo la forma de actuar del Gobernador; primero poner en evidencia el mal comportamiento de uno de sus secretarios antes de cesarlos o que le presenten su renuncia.

Por otro lado, es pertinente que ante la sociedad y opinión pública no haya sorpresas, las advertencias para cambios en su equipo han sido transparentes.

Y si hay algo malo que no deja desarrollar la tarea de una Secretaría, tomar las decisiones pertinentes, al fin y al cabo Rocha es el capitán del barco y es él quien tendrá que dar cuenta si esta nave hace agua.