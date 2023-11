En memoria de quienes no se sabe dónde están y en respeto a sus deudos, hallar a los desaparecidos deberá ser un compromiso que no se debe olvidar.

Este Día de Muertos, miles de familias en México acudirán a los diferentes cementerios a recordar a quienes han fallecido y descansan en sus tumbas.

Pero también, habrá otras miles de familias que no podrán honrar a quienes ya no están, porque no saben en dónde quedaron.

Se trata de los deudos de los desaparecidos, ese problema de inseguridad que aún no ha sido posible resolver y que sigue creciendo.

Según el informe oficial más reciente, en el País existen 112 mil 854 personas que se encuentran desaparecidas y no están localizadas.

Y se trata de una cifra que al menos se conoce porque hay una denuncia de por medio, pero hay casos que no han llegado a las autoridades y no se contabilizan.

En Sinaloa, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, suman 5 mil 481 casos de personas que se encuentran en esa situación.

Por ellos es que sus familias emprenden una lucha diaria por encontrarlos y poder honrarlos.

En muchos de los casos, han sido más los esfuerzos particulares y de colectivos los que han permitido localizar los restos que se encuentran alojados en fosas clandestinas en diversos puntos del País, incluidos Sinaloa.

Y aunque de manera reciente se han puesto en operación las comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tanto a nivel nacional como estatal, aún falta mucho por hacer para ofrecer justicia para quienes viven en un duelo permanente.

Las desapariciones es un tema que no se ha logrado erradicar y por el contrario, siguen presentándose a todo el territorio nacional, agravando una crisis que se ha extendido desde 2007.

Sí, el País enfrenta todavía muchos retos por resolver en lo político, en lo social, en lo económico, pero sin duda, el de la inseguridad y el de las desapariciones se mantiene como uno de los retos más complicados por afrontar.

