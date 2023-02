‘En la sesión que obedeció al tema de darle un seguimiento puntual a una solicitud de la Fiscalía que tenía que ver con el tema del desafuero, lo que se hizo en el Congreso fue darle formalidad a esto diciéndole que al no ser funcionario pues no tiene fuero, así es que no era necesario (realizarle procedimiento de desafuero), eso fue lo que se dijo’.

En un Mazatlán ya inmerso en la gran fiesta porteña, con habitantes y visitantes listos ya con los motores candentes después del primer día de Carnaval, un evento avanza a la par que la gran festividad.

Es el caso del proceso judicial en contra del ex Alcalde de Mazatlán y ex Secretario de Turismo estatal, Luis Guillermo Benítez Torres, por las denuncias que hay en su contra por la adquisición directa de luminarias y el presunto desaseo financiero en que dejó al municipio porteño.

El polémico político conocido como “El Químico” fue destituido la semana pasada por el Gobernador Rubén Rocha Moya de su cargo en la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Ahora, ya sin ser funcionario público, no es necesario realizar un juicio de desafuero al ex Alcalde de Mazatlán, dijo la Diputada local Celia Jáureguí.

“En la sesión que obedeció al tema de darle un seguimiento puntual a una solicitud de la Fiscalía que tenía que ver con el tema del desafuero, lo que se hizo en el Congreso fue darle formalidad a esto diciéndole que al no ser funcionario pues no tiene fuero, así es que no era necesario (realizarle procedimiento de desafuero), eso fue lo que se dijo”, añadió Celia Jáuregui.

Ya un día antes, la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, explicó que estaban a la espera de que el Congreso del Estado diera respuesta a su solicitud para iniciar con la judicialización y que el Supremo Tribunal haga la programación de la audiencia inicial, respuesta que ya se esboza por la declaración de la Diputada, luego de que a petición de la Fiscalía General del Estado el Congreso de Sinaloa determinó que al no ser ya funcionario público no se requiere procedimiento de desafuero en contra del ex Alcalde de Mazatlán y ex titular de la Sectur en Sinaloa.

Otro dato que reveló la fiscal fue que Benítez Torres no es el único que será puesto ante el juez por el mismo delito.

Un proceso judicial que seguramente causará mucho revuelo entre los habitantes de Sinaloa y más entre los mazatlecos, por los sentimientos encontrados que suscita “El Químico” Benítez entre simpatizantes y detractores.

Un proceso que estará en boca de los ciudadanos a la par que el desarrollo del Carnaval Internacional de Mazatlán Déjàvu 125 Años de Tradición, que esta noche ya entra en franca pachanga.

Y para terminar de ligar el caso de “El Químico” Benítez del Carnaval, la figura que arderá en el juicio sumario de la población, en la tradición de la quema del Mal Humor, será la del ex Alcalde.

A disfrutar la fiesta con responsabilidad.