La depresión, la ansiedad, la esquizofrenia o la bipolaridad son algunos de los conceptos que más se han expuesto en diferentes plataformas y llegan a impactar porque algunas de las conductas que llegan a describirse son las que alguien, en algún momento, las ha tenido. Pero a veces cuesta trabajo identificarlo, más trabajo admitirlo y todavía es más complicado, pedir la ayuda a tiempo. Y no visibilizarlo y no admitirlo ha tenido como consecuencia, además del dolor que puede generar en el entorno más cercano, que no haya una política pública efectiva de difusión de estos trastornos en la salud.

Hay temas de los que se habla poco, tanto en lo público como en lo privado, pero no hacerlo no significa que no exista. Pero ese silencio a su alrededor ocasiona que las medidas para su atención no sean las adecuadas.

Uno de esos temas es el de los trastornos mentales, que ha derivado en situaciones particulares que han terminado con la vida de quienes han tenido alguno de sus padecimientos

Sí, seguramente ha podido darse cuenta de que cada vez más se habla de esos problemas de salud y de la importancia de que se atienda la salud mental, aunque a veces resulta complicado reconocerlo en el entorno más privado.

Y enfrentar algún tipo de enfermedad no solo impacta en el entorno más cercano, sino también en el que se desenvuelve quien lo padece: la familia, la escuela, el trabajo.

¿Sabe una persona cómo atenderse, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, y a qué costo? ¿Qué servicios públicos y accesibles se tienen en México y en Sinaloa? ¿Quién los va a atender y cómo lo van a hacer? ¿Cuándo es que hay que pedir ayuda?

Aunque no se hable o se haga poco, no significa que el problema no existe y se trata de un asunto de salud pública que debería requerir la atención de todos, en todos los niveles, porque todos merecen estar saludables.