Prevención

Dejen que el gobierno, el vecino o su barrio hagan lo que quieran, protéjanse en lo personal y tendrán garantizado un inicio de año más tranquilo que los demás.

Llegan los últimos días del año que coincide para muchos con un período vacacional y además, en fin de semana, que invita de manera segura a agarrar la fiesta. Y está bien, cuando así se lo merece.

Pero dentro de los festejos para despedir un año que ha sido duro para muchos, no hay que olvidar la parte de responsabilidad que a cada quien le toca, en lo individual.

Olvídense de las autoridades, que al final harán lo que a ellos les convenga, como eventos masivos, por ejemplo. Decidan por ustedes mismos y por sus familias.

Porque una responsabilidad individual es entender que la pandemia del Covid-19, con su diferentes variantes, sigue activa y el riesgo de contagio sigue alto. Y la única posibilidad de evitarlo depende de las medidas que cada quien tome.

Si deciden salir, que no sea en espacios cerrados, usar cubrebocas en la medida de lo posible, no salir si se sienten mal de salud, no acercarse a los suyos si ya tienen síntomas y si se acercan, estar seguros de que nadie se va a enfermar.

Pero también, son días de mucho consumo y hay que cuidar la salud y el bienestar. Nadie está obligado a comer de más ni a beber de más, así que vale más ser moderados y garantizar así que el fin de semana podrán pasarlo bien, sin ninguna congestión estomacal.

Y serán, sin duda, días de muchas salidas y de calles saturadas y de establecimientos llenos. No existe ningún compromiso para que todos estén en el mismo lugar y a la misma hora, saturando los espacios. Si están en el lugar donde viven, mejor aguardar unos días en lo que baja la demanda. Lo disfrutarán más.

Se trata, pues, de celebrar que ya se va un año que todos quisieran olvidar. Pero hay que hacerlo de manera responsable, cuidándose en lo particular para cuidar en lo colectivo y contribuyendo así a prevenir contagios innecesarios.

