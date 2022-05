Lo que sí se necesita que el Congreso del Estado informe las reglas claras de la Revocación de Mandato, aterrizadas al pueblo y socializadas lo suficiente para que el ciudadano sepa utilizar esta herramienta tan importante: Qué tendrá que hacer el ciudadano, cómo deberá organizarse y sobre todo, lo que seguiría en caso de que a un funcionario se le separe del cargo.

Casi de manera “fast track” los diputados de la 64 Legislatura por unanimidad aprobaron la figura o herramientas de Revocación de Mandato para que los sinaloenses podamos aplicarlo al Gobernador del Estado y quitarlo del cargo.

La Revocación de Mandato no es otra cosa que el derecho que el pueblo tiene de quitar de los puestos públicos a aquellos malos gobiernos, los que no están cumpliendo con la sociedad, en el caso de Sinaloa, que el Gobernador salga del puesto público porque no le está cumpliendo a la sociedad.

Las palabras son sencillas pero el proceso para llegar a esto ha sido complejo, recordemos

El ejercicio realizado el 10 de abril para mantener en su cargo al Presidente Manuel López Obrador, proceso que dejó mucho que desear porque las reglas o bases quizás no han sido lo bastante claras.

En Sinaloa, de acuerdo con lo aprobado por los diputados, el proceso de Revocación de Mandato será convocado por el IEES a petición de las ciudadanas y ciudadanos.

El número de quienes lo piden debe ser al menos, al 10 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores del estado y en por lo menos 11 municipios.

El mismo órgano electoral será el que estará a cargo de la organización, desarrollo y cómputo.

Por cierto que todavía el trabajo sobre Revocación de Mandato sigue en Sinaloa, ya que falta analizar incluir a legisladoras, legisladores, alcaldes y alcaldesas, lo cual consideramos ya pertinente ante todo la polémica sobre el posible juicio político al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro quizás esta herramienta ayudaría a no desgastar tanto a las instituciones.

Lo que sí se necesita que el Congreso del Estado informe las reglas claras de la Revocación de Mandato, aterrizadas al pueblo y socializadas lo suficiente para que el ciudadano sepa utilizar esta herramienta tan importante: Qué tendrá que hacer el ciudadano, cómo deberá organizarse y sobre todo, lo que seguiría en caso de que a un funcionario se le separe del cargo.

El Gobernador Rubén Rocha Moya al parecer ya mandó sus felicitaciones al Congreso por esta aprobación.