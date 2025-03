Torres frenadas

Lo que se veía venir ha llegado al desarrollo inmobiliario en Mazatlán, y es los fraudes o incumplimientos en la entrega de condominios o departamentos... Los expertos lo habían alertado: el mercado inmobiliario en el puerto mazatleco está más que maduro, está saturado.

Lo que se veía venir ha llegado al desarrollo inmobiliario en Mazatlán, y es los fraudes o incumplimientos en la entrega de condominios o departamentos.

Los expertos lo habían alertado: el mercado inmobiliario en el puerto mazatleco está más que maduro, está saturado, lo cual hace que cada vez fluya menos o sea más lento el ritmo de ventas.

Esto deriva en que muchos desarrolladores, al no vender todas las unidades de una torre, no puedan continuar con la construcción, pues es de todos sabido que muchos de los edificios se construyen con el flujo de efectivo que va entrando con la venta de departamentos.

No es en todos, pues obviamente hay empresas desarrolladoras consolidadas y de amplia reputación, que realizan una gran inversión a sus proyectos, y son garantía tanto de calidad como de tiempos en el cumplimiento de la entrega de los edificios.

Pero no podemos cerrar los ojos a que son muchos los desarrolladores más pequeños o hasta inexpertos que en realidad no traen una gran inversión, sino que buscan solventar la construcción con el mismo dinero de los compradores, y pues aunque esa fórmula es válida, no es ilegal, y puede llegar a funcionar, en realidad esto se torna difícil en un mercado maduro o saturado como el de Mazatlán.

Así que los fraudes o incumplimientos de entrega de unidades en las torres departamentales seguro van a continuar, pues a diferencia de los cotos o fraccionamientos de casas, que puede irse construyendo la que se va vendiendo, en las torres de departamentos es un todo, que no puede continuar si no se venden la mayoría de las unidades, y por eso se frena la conclusión del proyecto.

Difícil panorama al que las autoridades deben poner atención para evitar que los compradores sean defraudados o pierdan su dinero en inversiones que se quedan frenadas.