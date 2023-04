La Cámara de Diputados aprobó varias reformas en menos de un día. Lo hizo Morena junto con el respaldo del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista. Sumaron los votos necesarios para hacer los cambios.

Entre las reformas aprobadas, están las que entregan al Ejército la operación del Tren Maya, la administración de un fideicomiso turístico y el control del espacio aéreo mexicano.

Pero también la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar, la desaparición de la Financiera Nacional, que otorgaba financiamientos para el campo y la pesca, y la transformación del Conacyt.

Quizá, en la visión de la administración pública federal, estos cambios obedecen a la visión que ellos han tenido para la Cuarta Transformación que promocionan, pero con esos cambios, aún no se entiende hacia dónde quieren conducir esa transformación.

Y las facultades que se les ha otorgado a las Fuerzas Armadas, fortalecidas durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, ha quedado claro.

Pero aún no queda claro con el Insabi y la transferencia de sus atribuciones al programa del IMSS-Bienestar. La salud, se ha dicho en otras ocasiones, requiere una intervención urgente que permita acceder a servicios de calidad para todos, derechohabientes o no, y aún no se ha caminado hacia eso.

La Financiera Rural servía como una entidad que facilitaba a los productores agropecuarios y pesqueros a esquemas de financiamiento de parte del Gobierno y ahora no ha quedado claro cómo lo van a solventar.

Y la visión de un País que aspira a ser transformado, no debería estar desligada de la necesidad de seguir generando conocimiento, información y ciencia para beneficio de todos, modificando el sentido que hasta no hace mucho, tenía el Conacyt.

El Gobierno actual se sigue presentando como el de la Cuarta Transformación de México y lo reitera una y otra vez, pero transformar no significa derribar lo que todavía sirve, a menos que haya una opción mejor. Y hasta ahora, no han podido demostrarlo.