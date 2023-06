Un adicto a drogas duras, a drogas de diseño, opioides que generan una mayor dependencia conforme su consumo se hace más habitual; esas sustancias despojan al individuo de toda voluntad de realizar algo que no sea hacerse de su droga diaria.

¿Qué hace una persona adicta para proveerse de drogas? Hay casos que un narcoadicto tiene un trabajo remunerado que le permite mantener su adicción, esas son situaciones inusuales, pero existen.

Allí no hay una escapatoria fácil y el adicto inicia por sustraer dinero y objetos de su propio hogar para poder comprar la droga.

El sábado dio inicio en Sinaloa a la Jornada Nacional de la Estrategia en el Aula “Si te drogas, te dañas”.

Estas acciones buscan prevenir que jóvenes y adolescentes caigan en problemas de adicción a las drogas.

“Quiero pedirles un favor, sean libres para todo menos para decirle ‘sí’ a las drogas, no lo hagan, ahí es muy importante que se opongan a su propia idea, porque las drogas son tentaciones malsanas, no les sirven, no les ayudan”, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya a los 2 mil jóvenes reunidos.

Sin embargo, el mensaje intranquilizador fue de Sara María, alumna de la Escuela Secundaria Técnica 80 de Culiacán, quien señaló que el consumo de drogas también afecta al entorno.

“Cuando hay consumo de drogas, no solo se reduce al consumidor y al vendedor, no, esto afecta negativamente a su alrededor, afectando el entorno familiar principalmente, así como el entorno escolar y, por supuesto, el social”, expuso.

Y nada más estremecedor el saber que un adicto es capaz de hacer lo que sea por satisfacer su necesidad.

Ayer, una joven mujer, que apenas había cumplido su mayoría de edad, fue asesinada en un aparente intento de asalto a un minisuper de la Colonia Reforma, en Mazatlán; luego de consumado el crimen, el agresor bajó la cortina del negocio para evitar que descubrieran pronto el cuerpo de la víctima.

Un crimen que no debió ser, un asalto perpetrado al parecer por una persona afectada de sus sentidos, una tragedia que tiene sus orígenes en otra serie de infortunios.

En el evento realizado el sábado, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, indicó que la edad de inicio al consumo de drogas en Sinaloa bajó a alrededor de los 13 años, cuando los jóvenes sinaloenses empiezan a consumir drogas como metanfetaminas y mariguana.

Vidas truncas quedan en el camino, por un afán perverso de ganar dinero a costa de destruir hogares.