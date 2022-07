Así como los crímenes que cometen integrantes de la llamada delincuencia organizada, los delitos de la violencia cotidiana ocurren porque hay una impunidad que ofrece un sistema judicial rebasado por la inseguridad... Mientras no haya cambios, mientras no haya voluntad, seguirá hablándose de esas víctimas que todos conoces, seguirá habiendo más víctimas, aunque no se sepa de ellas.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana revela que en México, más personas se sienten inseguras cuando salen a la calle, y toman medidas para evitarlo. Un 67.4 por ciento de las personas que el Inegi consultó se dijo insegura sobre todo cuando va a un cajero automático, cuando usa el transporte público, cuando va a un banco o cuando anda en las calles que normalmente usa. Y por eso, evitan llevar cosas de valor, cambiar los horarios en los que debe estar en un espacio público o si es posible, no acudir a ellos Ese es el nivel de inseguridad en el que se siente la gente en los espacios públicos y en el que la autoridad debería garantizar que quienes lo ocupen, se sientan seguros. Son situaciones que van más allá de la violencia que se ejerce por parte de grupos de la delincuencia organizada. Se relaciona más con la violencia cotidiana, la que alguna vez alguno ha atestiguado o tiene alguien cercano que la ha padecido. Tan solo este lunes, en Sinaloa, dos hechos de inseguridad terminaron en tragedia. Dos asaltos en que las víctimas fueron atacadas a balazos, por resistirse, y terminaron perdiendo la vida. Y adquieren notoriedad porque terminaron perdiendo la vida. Ella, de 39 años, originaria de Culiacán. Él, de 60 años, originario de Mazatlán. Pero ¿cuántas víctimas más ocurren en la entidad y que no queda en las cifras de las autoridades porque desisten a acudir ante las autoridades porque nada les repara el daño? Desde la forma en cómo se atiende hasta los procesos siguientes que hacen que el paso del tiempo sofoque el coraje de la denuncia. Así como los crímenes que cometen integrantes de la llamada delincuencia organizada, los delitos de la violencia cotidiana ocurren porque hay una impunidad que ofrece un sistema judicial rebasado por la inseguridad. Mientras no haya cambios, mientras no haya voluntad, seguirá hablándose de esas víctimas que todos conoces, seguirá habiendo más víctimas, aunque no se sepa de ellas.