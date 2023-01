Los ecos de la réplica del “Jueves Negro” retumban aún en el territorio sinaloense, con Culiacán celebrando un maratón, con Mazatlán preparándose para celebrar su máxima fiesta y con eso recalcar que viven con normalidad.

Sin embargo, los hechos inusuales llamados “Jueves Negro” marcan un antes y un después en el advenimiento de la espiral de violencia y criminalidad en Sinaloa.

En Mazatlán, el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin afirmó la semana que acaba de concluir que no hay alerta de seguridad porque ha disminuido bastante el robo de vehículos en las carreteras que conducen a Mazatlán, pero se recomienda viajar preferentemente de día.

“Hay alerta, viajen de día, no viajen de noche, yo lo he dicho, pero en este momento no puedo decir eso porque se ha disminuido bastante ese tema y se ha reforzado mucho, hay mucha vigilancia en las carreteras por parte de la Guardia Nacional en esos tramos conflictivos que se tenían, sobre todo en la Mazatlán-Durango en donde ya se tiene una vigilancia estrecha ahí”, expresó González Zataráin.

Y aunque el Alcalde habla específicamente de Mazatlán, por ser el área de su jurisdicción, en el sur del estado las cosas no se ven bien desde antes de los “Jueves Negros”.

Esta semana se dio el cuarto despojo de vehículo en las carreteras federales y la autopista Mazatlán-Tepic sobre las comunidades del sur de Escuinapa, en los límites con Nayarit.

Los conductores señalan la presencia de personas armadas en camionetas, que en algunos casos portan torretas policiales, quienes cometen el despojo de manera violenta.

Hasta el momento y pese a que ya son cuatro casos en lo que va del mes, ninguna autoridad ha hecho un posicionamiento sobre este tema.

Y en Culiacán, el tema de la toma de espacios por parte del crimen organizado llevó al Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mndívil, a señalar que se deberá crear una estrategia de reacción para la ciudadanía y fuerzas de seguridad, propuesta que fue comparada con la estrategia de reacción para fenómenos sísmicos en CDMX.

“Sin duda tenemos que aprender, o agarrar aprendizajes derivados de este tipo de situaciones”, dijo.

Sin duda, el empoderamiento de los grupos criminales hace necesaria una preparación para salvaguardar la integridad de la población ante otro estallido de violencia.