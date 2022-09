La noche de El Grito de Independencia fue una manera cívica, ordenada, tranquila que los mexicanos usaron para decir, queremos paz, queremos este país en desarrollo con la petición enorme de que se respete la vida, los derechos humanos, que se termine la impunidad, y sí, que muera la corrupción, todos lo deseamos.

Después de dos años terribles de pandemia, las Fiestas Patrias llegaron a ejemplificar lo ávidos que estaban los mexicanos y los sinaloenses por este tipo de eventos que ensalzan la mexicanidad y que están llenos de tradición como pocas en el mundo.

El Grito por el Inicio de la Independencia de México, más que los ¡Viva México!, y ¡Vivan los Héroes que nos dieron Patria! Fue un reencuentro entre los mexicanos, fue el abrazarse, disfrutar de una rica cena y de reunión de las familias.

Y no es que el Covid-19 que tuvo confinada a la población y que frenó todo este tipo de festividades masivas haya terminado, no, las autoridades han sido muy claras, no se pueden bajar las manos, con esto del coronavirus, y menos cuando la humanidad entera está bajo nuevas amenazas bacteriológicas.

Pero ese México de antes regresó, para recordarnos que más allá de las diatribas políticas en el que el País se ve envuelto y se verá todavía más fuerte, este es un País con una idiosincrasia propia, un País que hace valer su derecho de sobreviviente, a las administraciones políticas.

¡Muera la corrupción!, gritó Andrés Manuel López Obrador en su cuarta ceremonia de Independencia, y se aferró a la frase que de alguna manera ha sido su bandera en modo de gobernar y será para bien o para mal, será su misión en estos dos años que le quedan del sexenio, porque si hay algo que le ha costado a este país, es la corrupción, y aunque se han dado logros en el combate contra ésta, al parecer los gobiernos no han sabido qué hacer con los resultados.

Enhorabuena para este País que demuestra siempre que es más grande que sus gobernantes.