A ver a qué hora

Para entender cómo funciona todo, este ente no otorga necesariamente (como su nombre lo dice) servicios directos a la ciudadanía, es más bien una institución administrativa que realiza compras y aunque puede tener un director distinto, normalmente lo preside el Secretario de Salud estatal, en este caso, Efrén Encinas Torres .

¿Estabilizada?

Señor Encinas, no se puede hablar de estabilidad, cuando vemos tal letalidad de muertos. Un poco de sensibilidad.

La mayoría de las ciudades del país tienen restricciones en sus estadios de futbol, están cerrados, pero no, en Sinaloa no, porque está “estabilizado”.

33 mil casos de Covid-19 no es estabilizar, la gente se sigue muriendo y vemos que los eventos siguen y siguen.

Señor Encinas, pese a que los hospitales no están desbordados en la entidad, es realmente preocupante que actualmente haya más de 5 mil muertos en Sinaloa, y deje usted los muertos, que estemos ubicados en el top tres de letalidad en el país.

El perdedor

Luego de la candidatura común entre el Partido Sinaloense y Morena, el único que sale perdiendo es la credibilidad en Morena, no sólo por no cumplir con sacar el cacicazgo de la UAS, como tanto pregonaba, sino porque demostró que no tiene estructura y tuvo que buscar una en el exterior.

El que sale ganando es el PAS, pues de solo tener una persona en el Congreso del Estado, ya amarró de no tener nada a tener al menos siete curules.

Se van a tener que aguantar las y los morenistas que deseaban continuar en el poder, sobre todo aquellos que estaban listos para buscar la reelección.

Graciela Domínguez Nava defendió la unión y dijo que en todas partes hay fracturas, señalando que hay tres personas del PRI contendiendo por la Gubernatura, es decir, Rosa Elena Millán Bueno, Mario Zamora y Sergio Torres Félix, sin embargo, lo que no se dio cuenta es que estaba avalando que Morena es igual que esos partidos de los que se quejaban.