Malecón de Culiacán

‘Mundo de caramelo’

Las autoridades siempre encuentran la forma de esconder sus errores, en ocasiones los maquillan o simplemente los barren debajo de la alfombra para que nadie los vea al pasar.

Y más o menos eso pasa cada que nos visita el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno del Estado presenta sus números en Seguridad, una de las áreas más vulnerables en Sinaloa.

Sólo en Culiacán, en donde se concentra la mayor cantidad de fuerza pública y, seguramente, más malandrines, de todo el estado, en los últimos días se registraron asesinatos en la vía pública, tiroteos y plagios de civiles en diferentes zonas de la ciudad.

Sin embargo, como insiste el profe Oscar Loza Ochoa, a nadie nos salen las cuentas porque la autoridad sigue señalando que disminuyen los asesinatos, pero al mismo tiempo esconde los desaparecidos.

El dato es desgarrador, mientras que el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel; el Secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; y el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántara, siguen boletinando la baja en homicidios, en la otra mano esconden las denuncias por desaparición.Según los números oficiales solo en esta administración estatal ya se superaron los 5 mil desaparecidos, y eso solo de los que han denunciado. Ni siquiera tenemos capacidad para imaginar la cantidad de desaparecidos de los que no existe denuncia.

Sólo le falta que ponga ‘la ley seca’

El Alcalde interino de Culiacán, Miguel Ángel González, salió con los pantalones bien puestos, pues pese a las instrucciones que viene empujando el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, de que se abran las playas y los balnearios, el sustituto de Estrada Ferreiro dio reversa a la instrucción y lo canceló.

González Cervantes sorprendió con su decisión, ya que hasta el Parque Las Riberas, un espacio público, dijo que estaría cerrado.

Lo más importante aquí es ver cómo va a detener a la población, pues las playas ya lucen con afluencia, es más, en Mazatlán desde antes de terminar el 2020 ya había aglomeraciones a la orilla del mar y ni hablar de Las Riberas.

No es tan fácil tomar decisiones y esperar que la ciudadanía las atienda, si el mismo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se negaba a usar cubrebocas, incluso en eventos públicos, lo cual todavía hace pese a toda indicación, pues en su visita a Culiacán se le ve en el hotel en el que estuvo reunido con otras personas sin portarlo.

Decisiones difíciles porque la gente, como sabemos, está harta del encierro y ahora no podrá darse un paseo ni por Las Riberas.Y los diferentes parques de Culiacán no le bastaran a los policías para contener a los culiacanenses de paseo.

Quiere la silla

Miguel Ángel Millán Meza, ese personaje culiacanense que agarró a patadas a uno de los muros de hormigón en el Centro de Culiacán porque bloqueaba las calles principales, quiere ser el Alcalde de la capital sinaloense.

Usted recordará a Millán Meza como líder de los comerciantes del Centro de Culiacán, que se oponían a la peatonalización de la zona.

Además de plantarse por casi un mes en una carpita frente al Ayuntamiento pidiendo que se abriera el libre tránsito por el Centro, ya que la peatonalización afectaba las ventas en el sector.

Por todo esto, Millán Meza se ha pronunciado en contra de las decisiones del Alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro.Ese mismo personaje buscará ser Alcalde de Culiacán por el Partido Encuentro Social.

Se pondrá sabrosa la campaña con tanto personaje tan colorido.

Las revelaciones de Rosa Elena

Rosa Elena Millán Bueno se registró ayer para ir por la Gubernatura por el Partido Fuerza México. Ahí la priista habló de todo, de lo que se viene en la elección, así como lo que la motivó a irse del PRI, partido en el cual estuvo por más de 30 años.

Rosa Elena quería ser Alcaldesa de Culiacán, buscaba ser la primera mujer electa en ocupar la Presidencia Municipal de la capital sinaloense.

La mesa estaba puesta cuando se hizo el examen de conocimientos básicos del partido para poder ser candidata o candidato, ella fue la única en hacerlo.

En todos los medios se decía que ella sería la elegida, sobre todo porque Faustino Hernández, se había registrado como precandidato a una Diputación Federal, pero algo pasó, y Faustino fue el elegido del tricolor.

Esto molestó a Rosa Elena, sobre todo porque a Faustino se le había ofrecido un buen lugar, pero al parecer hubo presiones ajenas para que el candidato fuera él, y no la ex Diputada Federal.Ahora Millán Bueno va por Fuerza México a la Gubernatura, obvio, ella sabe que es muy difícil el triunfo, pero ella misma lo dijo, el PRI no la consideró y prefirió darle la candidatura a alguien que ya tenía una buena opción.

Hay mucho mal pensado que asegura que finalmente Faustino Hernández fue enviado a pelear por Culiacán en caso de que aparezca, como candidato de Morena, Gerardo Vargas Landeros.

¿Y los cruceros?

Uno de los negocios del que poco hablamos, pero que tiene una enorme importancia económica en el sur de Sinaloa, específicamente en Mazatlán es el de los cruceros.

Hace unos días se cumplió un año de la fecha en que el virus del Covid-19 los dejó fuera de circulación y después de un revuelo internacional con cruceros varados frente a las costas de Estados Unidos, los enormes buques desaparecieron de los noticieros.

Bueno, resulta que las compañías de cruceros en el mundo están listas para reiniciar sus viajes, pero desgraciadamente sus viajes tocan diferentes países y todos sus destinos presentan diferentes etapas de la pandemia.

Algunos viajes ya iniciaron, pero son pocos y generalmente con todos sus destinos focalizados en un mismo país o región.

Se espera que para verano comience el sector a dar señales de vida y que se reactiven en su mayoría para finales de año.