“Esperemos que las campañas eleven el nivel y que no sólo se caiga en las descalificaciones, pero también hay que aceptar que cada quien saca raja de donde puede”.

Sin respeto

Segundo día

de vacunación

Ayer fue el segundo día de vacunación, con la asistencia de miles de personas que no habían sido llamadas a vacunarse, igual que un día antes.

Relajados

No podemos esperar la llamada inmunidad de rebaño hasta que el 70 por ciento de la población estemos inmunizados, lo que se antoja hasta el siguiente año.

Esperemos que la tercera ola que ya se ve venir no sea un “tsunami” con respecto a los contagios que ya se dieron, porque aunque ya estén vacunando adultos mayores todavía no se gana la batalla.

Las cifras de la pandemia son relativamente similares a como era el escenario en diciembre, previo a las posadas. En enero vimos los resultados de no haber seguido al pie de la letra las indicaciones de las autoridades de salud.

Aunque apenas ayer fue Jueves Santo, en años anteriores para estas fechas las calles de Culiacán lucirían vacías a cualquier hora, pero en esta ocasión hay más gente de la que se esperaría que se quedara en casa porque aunque no hayan salido de vacaciones el virus sigue moviéndose.

Las calles de Culiacán no son las de una Semana Santa normal pero tampoco es lo que se esperaría de una pandemia.

Les quiere meter gol

Esperemos que las campañas eleven el nivel y que no sólo se caiga en las descalificaciones, pero también hay que aceptar que cada quien saca raja de donde puede.

Es obvio que hay una repartición de culpas con esto, pero la principal es contra Rocha y Cuén , quienes son de ese Municipio, y al parecer, no se han parado en esos lugares.

Lo raro aquí es que pues, su partido es quien ha gobernado mayormente ese Municipio y el Estado, pero la pedrada no va por ahí, la pedrada va más contra Héctor Melesio Cuén Ojeda , líder del PAS, y Rubén Rocha Moya , candidato de Morena a la Gubernatura, ya que ambos son originarios de este municipio.

Quedando mal

Rocha Moya le ha quedado mal a las mujeres sinaloenses de su propio partido.

No solo está el tema de Aurelia Leal al ser bajada de la lista de diputaciones plurinominales, una vez que había aparecido en primer lugar y que el candidato a la Gubernatura de Sinaloa por Morena y PAS acordara con ella la no reelección de Guasave. También está el caso de Graciela Domínguez Nava, quien era de su equipo más cercano y no pudo acomodar en ningún lugar, al ya haber favorecido a Feliciano Castro con una candidatura a una diputación.

Si bien, a Feliciano lo quiere para que lidere las y los diputados en el Congreso, Rocha Moya no se dejó ver muy interesado en ello, una vez que lo mandaron por mayoría relativa y no por una candidatura plurinominal, como sí lo hizo con otros perfiles fuertes, entre ellos el politólogo que ahora se encargará de hacer los discursos al candidato, Manuel Luque Rojas.

Es verdad que Rocha Moya ya se comprometió a darle un espacio en el gabinete estatal a Domínguez Nava, pero con eso de que sí decide él o que decide el partido y que se lavan las manos, quién sabe si al final de cuentas esto sí se cumpla. Se han visto tantas irregularidades en Morena que habrá que ver para creer.