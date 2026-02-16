Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Ayer un río de gente celebró, bailó y disfrutó a lo largo de todo el paseo costero en un desfile luminoso y alegre. Un desfile incluso empático, que permitió que familias enteras de algunas personas desaparecidas desfilaran encabezando los contingentes y antes de los carros alegóricos, y la gente las recibió con júbilo, apoyo y aplausos, en una simbiosis única, que para muchos podrá parecer extraña, pero que los mazatlecos saben combinar no de ahora, sino de muchos años atrás.

Mazatlán salió y reclamó su Carnaval

Tal vez hubo miedo, y seguro hubo dolor por lo que está pasando sobre todo en el tema de las desapariciones, pero ayer los mazatlecos resistieron los embates internos y externos y salieron a reclamar su Carnaval. El desfile del Domingo de Carnaval estuvo no sólo lleno de gente, sino que se observó jubiloso, bullicioso y como una digna celebración de lo que es Mazatlán y su gente. Muchos podrán pensar que es frivolidad o que significa que a los mazatlecos no nos importa el dolor de las pérdidas por la violencia, pero también el hecho se puede observar como una comunidad que se resiste a ceder sus tradiciones y celebraciones ante los embates de la criminalidad Sí con dolor, sí con algo de temor, y seguro con mucha reserva, pero ayer las calles fueron tomadas por los mazatlecos y los visitantes, que salieron a disfrutar su Carnaval, pese lo que digan o puedan pensar los ajenos, los distantes, los que piensan que debemos ceder las calles y escondernos. Al contrario, ayer un río de gente celebró, bailó y disfrutó a lo largo de todo el paseo costero en un desfile luminoso y alegre. Un desfile incluso empático, que permitió que familias enteras de algunas personas desaparecidas desfilaran encabezando los contingentes y antes de los carros alegóricos, y la gente las recibió con júbilo, apoyo y aplausos, en una simbiosis única, que para muchos podrá parecer extraña, pero que los mazatlecos saben combinar no de ahora, sino de muchos años atrás. También hay que reconocer que la presencia de las autoridades de todos los niveles fue sólida e innegable. Ayer, Mazatlán no permitió que ni la criminalidad ni el miedo le arrebataran su Carnaval. Enhorabuena por eso.

Fondo con un propósito

El pronunciamiento de Sabuesos Guerreras no es menor ni exagerado. Cuando un fondo creado para atender víctimas de la violencia termina cubriendo gastos en hospitales privados para un funcionario de alto perfil, el mensaje es devastador: no todos los dolores pesan lo mismo. La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas fue pensada para quienes no tienen red, para quienes quedaron en el suelo tras la violencia. No para quienes han vivido del presupuesto público durante años. Porque mientras unas madres hacen rifas para pagar gasolina y salir a buscar fosas, otros reciben atención VIP con cargo a la misma bolsa. La pregunta no es si Sergio Torres tiene derecho a la salud. Por supuesto que lo tiene. La pregunta es por qué el resto de la ciudadanía, cuando es víctima, es enviada a hospitales saturados, con carencias y largas esperas, mientras que para ciertos perfiles sí hay margen presupuestal para lo privado. Si el Estado paga una clínica privada con recursos del fondo de víctimas, implícitamente reconoce que el sistema público que administra no es suficiente. Y si no es suficiente para un político, ¿por qué sí debería serlo para una madre buscadora o un desplazado? Sabuesos Guerreras plantea tres preguntas simples y contundentes: ¿bajo qué calidad de víctima fue registrado?, ¿se realizó el estudio socioeconómico que se exige a cualquier ciudadano?, ¿existió un hecho victimizante que justificara activar ese fondo? Son cuestionamientos básicos en cualquier ejercicio de transparencia. Cuando los recursos destinados a la justicia social se perciben como privilegio político, la confianza pública se erosiona. Y en un estado golpeado por la violencia, lo último que se puede perder es la credibilidad institucional. La política debería servir para equilibrar desigualdades, no para profundizarlas. Porque cuando el privilegio se impone sobre la necesidad, no solo se lastima un presupuesto: se hiere la idea misma de justicia.

Haciendo agosto en pleno febrero

Las malas prácticas de los agentes de Tránsito volvieron a ser tema entre la semana anterior y la pasada, debido a la reactivación de unos extraños “puntos de control” en lugares tan recónditos y hasta sospechosos como en el tramo entre las inmediaciones de Aguaruto y el límite el municipio con Navolato. Hasta nuestra redacción llegaron las denuncias de abusos de los agentes de Tránsito, entre ellas las amenazas, maltratos y hasta robos. De entrada fue una sorpresa para muchos ver un operativo de la Dirección de Tránsito después de tanto tiempo de estar ausentes en la zona, justo en ese lugar tan recóndito y después de las 19:00 horas, amparados por la oscuridad, y las preguntas eran sobre la situación de los permisos y la condición de los conductores. Pero para quienes se quejaron vieron un abuso de parte de los funcionarios, debido a lo sospechoso de su comportamiento. “Parecían niños haciendo tarea”, dijo uno de los denunciantes que pasó por el lugar y los agentes mantenían al menos seis vehículos detenidos. Uno de los que denunció robo asegura que los agentes le pidieron su cartera para chequear sus datos y al regresársela ya no tenía el efectivo. Los denunciantes coincidieron que la actitud de los agentes fue más de sugerir algún tipo de soborno para evitar multas o exámenes alcoholímetros, más que de verdad en un operativo para prevenir y disuadir malas prácticas al volante o evitar accidentes. Si bien es cierto este grupo ha sido uno de los más atacados en cuando la policía de prevención, con asesinatos de varios de sus elementos, en esta guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, también ha sido uno de los más ausentes de las calles, lo que hace suponer a quienes denuncian que ahora quieren aprovechar cualquier oportunidad para convencer a los conductores de hacer los tratos bajo el agua. Nos gustaría que siguieran denunciando este tipo de prácticas de parte de los elementos de Tránsito o de las policías municipal o estatal, así que mantendremos nuestros correos institucionales abiertos para recibir sus denuncias. Y obvio, sugerimos desde aquí que se animen a denunciar cualquier hecho que sientan es una violación a sus derechos. ¡FOUL! Boletinaron una foto del gobernador Rocha Moya en el inicio del desfile del Carnaval de Mazatlán pero parece que nadie lo vio por el paseo costero.

Haciendo agosto en pleno febrero