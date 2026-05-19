Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El vicepresidente de Canadevi, Daniel Félix Terán, no habló de rumores de café ni de “me contaron”. Dijo que tienen al menos tres casos documentados y que incluso empresarios de otras cámaras se han acercado con la misma historia: si no pagan, el trámite duerme el sueño eterno bajo una montaña de folders color beige. Qué curiosa manera de combatir la crisis económica. Mientras los empresarios dicen que apenas están juntando para no cerrar negocios ni despedir trabajadores, hay funcionarios que parecen preocupados porque no se les vaya a caer la tanda de los 20 mil por permiso.

Los trámites que

no caminan sin billete

En la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable parece que algunos funcionarios entendieron mal eso de “desarrollo sustentable”. Lo sustentable, al parecer, no era el medio ambiente, sino la mordida. Ahora resulta que para que un trámite “camine” hay que aceitarle las llantas con 20 mil pesos. Porque en ciertos escritorios de Impacto Social o Impacto Ambiental, según el enojo del denunciante, los papeles no avanzan por mérito técnico, sino por cooperación económica. Una especie de caseta de cobro burocrática, pero sin ticket y sin recibo. El vicepresidente de Canadevi, Daniel Félix Terán, no habló de rumores de café ni de “me contaron”. Dijo que tienen al menos tres casos documentados y que incluso empresarios de otras cámaras se han acercado con la misma historia: si no pagan, el trámite duerme el sueño eterno bajo una montaña de folders color beige. Qué curiosa manera de combatir la crisis económica. Mientras los empresarios dicen que apenas están juntando para no cerrar negocios ni despedir trabajadores, hay funcionarios que parecen preocupados porque no se les vaya a caer la tanda de los 20 mil por permiso. Y mire que el sector de la construcción no atraviesa precisamente por tiempos boyantes. Entre violencia, incertidumbre económica y freno a inversiones, lo último que necesitaba era agregarle una nueva categoría de gasto: “gestión informal obligatoria”. Lo más delicado es que esta clase de prácticas terminan por convertirse en un impuesto no oficial. Uno que no aparece en la Ley de Hacienda, pero que, según las denuncias, sí aparece puntualmente en ciertos escritorios gubernamentales. El llamado quedó dirigido a Omar López Campos para que revise qué está ocurriendo en su dependencia. Porque si los empresarios ya están hablando públicamente del tema, es porque el hartazgo superó al miedo. Y cuando las cámaras empresariales empiezan a denunciar cobros internos, el problema deja de ser un chisme de pasillo para convertirse en una bomba política. Al final, el mensaje que se manda es demoledor: en Sinaloa no basta con cumplir requisitos técnicos, ambientales y legales. También hay que pasar la aduana del “¿y para mí cuánto?”. Ojalá que López Campos tome cartas en el asunto de inmediato.

La realidad de nuestro chatarril sistema de transporte

Pues resulta que nos volvieron a recetar la misma dosis de realidad, y esta vez viene con sello de Mapasin, ya que mientras en otras ciudades se habla de electromovilidad y sistemas integrados, aquí en la capital sinaloense seguimos dando tumbos en el mismo camión destartalado de siempre. El estudio comparativo entre León, Chihuahua, Hermosillo y Culiacán no deja lugar a dudas: somos el “patito feo” de la movilidad urbana y si usted siente que se le sube la presión cada vez que se sube al camión, no es el calor, es la inseguridad que se respira en las rutas. Dice el reporte que apenas el 22.5 por ciento de los usuarios se siente seguro al abordar una unidad. y la cosa está tan color de hormiga que ya hasta tenemos agentes encubiertos cuidando que no nos bajen la cartera. ¿Esa es la modernidad que nos prometieron? viajar con la seguridad al lado por si las moscas. A ver si entendemos la lógica de nuestras autoridades, en abril de 2026 nos subieron el pasaje de 12.50 a 15.00 pesitos y somos de los más caros de la región, pero de los más amolados en calidad. Mientras en Hermosillo el Gobierno se pone las pilas y absorbe más del 50 por ciento del costo para que la gente pague 9 pesos, aquí el ciudadano es el que termina pagando los platos rotos y el mal humor de los choferes, que por cierto, tienen una calificación de pésima por parte del 31.5 por ciento de los usuarios. No es queja, son datos, y el 76 por ciento de las mujeres en Culiacán califica el servicio de regular a muy malo. Ellas, que son las que más usan el transporte, tienen que lidiar con la falta de puntualidad, paraderos que dan pena y unidades que parecen sacadas de una película de terror. Mientras en León tienen su Oruga que mueve al 85 por ciento de la ciudad con transbordos gratuitos, aquí seguimos esperando a que pase la ruta mientras se nos va la vida y la seguridad en la esquina. Lo más triste es que el culichi sí quiere progresar y el 83.8 por ciento de los usuarios está más que puesto para usar pagos digitales y aplicaciones. El problema es que, mientras en otros lados ya usan inteligencia artificial para las rutas, aquí seguimos peleando por el cambio de los 15 pesos y rogando que el camión no se quede tirado a medio camino. En resumen, menos discursos de transformación y más camiones dignos, que la justicia social no llega en una unidad que no pasa a tiempo y que nos cuesta un ojo de la cara.

Un dato muy poco común

Fíjense qué dato tan extraño el que nos mostró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con los números que arrojó el 2025, por cierto este año el primero que completamente se tragó la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa. En su boletín diario compartió los números de visitas a los museos en cada estado del País. Y resulta que durante el año 2025, el INEGI compartió que el estado de Sinaloa registró una afluencia total de 210 mil 103 visitantes en sus recintos culturales de todo el estado, según revelan los resultados de la Estadística de Museos que se difundió este 18 de mayo de 2026. No hay que ser muy culto para saber que ni de broma Sinaloa se ubica en los primeros lugares de los estados con más museos en su territorio, por lo que difícilmente podíamos estar más allá de la mitad de la tabla de visitantes, con apenas 19 recintos. Y pues por ejemplo, en Culiacán tenemos el Museo Interactivo de las Adicciones en el Modular Inés Arredondo, que seguramente tiene más visitas por los eventos realizados en sus instalaciones que por su naturaleza en sí. Por eso estos números de 157 mil 40 visitantes por sus exposiciones y los otros 53 mil 63 para eventos de otro tipo, pero dentro de sus instalaciones. Curioso que los números haya crecido, pese a las condiciones de inseguridad, ¿no lo creen?

Insisten empresarios en reunirse