Informar

vs. desinformar

No es la primera vez que Noroeste denuncia este tipo de actuaciones, y sabedores de que éstas continuarán mientras se siga publicando información que no es conveniente para los actores políticos de la Universidad y el partido mencionado, es importante señalarlas en busca de echar un poco de luz para los lectores y ayudarlos a juzgar.

Con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría del portal periodístico Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency, en el reportaje se refleja y se sustenta cómo publicaciones impresas y digitales vinculadas con recursos y empleados de la UAS y/o el PAS, se dedican a desinformar, denostar y agredir a medios de comunicación y actores públicos críticos de la administración universitaria.

Paredes se

topa con pared

No es que nos haya caído de sorpresa, ya lo habíamos dicho aquí en este espacio, Paredes se vería en la necesidad de dimitir.

Llámese abandono o no, falta respeto a su trayectoria o historia política o no, pero Beatriz Paredes fue prácticamente abandonada por su partido, el PRI, quien ayer anunció que cierra filas con Xóchitl Gálvez , la aspirante presidencial del Frente Amplio por México y que para el tricolor se convierte en la candidata única.

‘Ni modo,

no saliste’

”Es vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido ‘ni modo, no saliste’, señaló el Presidente.

El efecto Movimiento Ciudadano

Dice que no existe una sola razón para sumarse a una alianza de impresentables y con rumbo al fracaso.

Dice que su partido no se sumaría a la alianza con el PRI, PAN y PRD, porque sería hacerle el juego a Morena y al Presidente y además que ellos, los naranjas, son la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena y le puede quitar los votos en 2024.

Pues ni modo, algo había que darle

Alejandro Higuera por cierto no debería acercarse a los eventos del Grito, en estos momentos huele a pura pólvora quemada.

Con más cara de flojera, pero pues lo tiene que hacer, ayer el Gobernador Rubén Rocha Moya le dio posesión a su ahora ex secretario particular, Alejandro Higuera , como Subsecretario de la Industria de Reuniones de la Secretaría de Turismo.

Turismo recibe cascajo

La Secretaría de Turismo de repente se vuelve el contenedor al que van a dar los funcionarios que sacan de los reflectores del Gobierno estatal. Ahí tenemos el fallido caso de Luis Guillermo “El Químico” Benítez, que hasta titular la dependencia lo hicieron, y al que tuvieron que sacar por causas de fuerza mayor.

Hoy le toca a Alejandro Higuera Osuna, quien deja de ser el secretario del Gobernador Rubén Rocha Moya y lo regresa a Mazatlán para que supuestamente vaya a dar a una Subsecretaría en la Secretaría de Turismo del Estado.

Rocha Moya dijo que los cambios se realizan cuando se empieza a perder la empatía de los funcionarios, y también, aunque no lo dejó muy claro, que saldrán más funcionarios de su Gabinete

“Ya han salido algunos, me los voy a acabar”, dijo bromeando, pero que a varios no les ha de haber provocado mucha gracia. De aquí los estamos viendo, no se hagan.