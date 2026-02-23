Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Ya ven cómo son estas cosas, hasta no ver el ADN, no creer, porque no sería la primera vez que dan a un criminal por muerto y luego resulta que andaba de parranda o, peor aún, operando con más fuerza. Lo que no pudieron ocultar es que el éxito, porque lo fue aunque no lograron detenerlo, no fue puro ingenio azteca, ya que admitieron que, además de la inteligencia militar y de la Fiscalía General de la República, los gringos metieron su cuchara con información complementaria de cooperación bilateral.

Cae ‘El Mencho’

A Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se le acabó el corrido en un operativo en Tapalpa, Jalisco. Las Fuerzas Especiales hicieron la tarea este 22 de febrero, y el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación no aguantó el traslado a la Ciudad de México tras quedar herido en el refuego. Fiel al estilo de las verdades a medias, la dependencia ya soltó el cuerpo metafóricamente, claro, pero se cura en salud diciendo que serán las autoridades periciales las que confirmen si el occiso es quien dicen que es. Ya ven cómo son estas cosas, hasta no ver el ADN, no creer, porque no sería la primera vez que dan a un criminal por muerto y luego resulta que andaba de parranda o, peor aún, operando con más fuerza. Lo que no pudieron ocultar es que el éxito, porque lo fue aunque no lograron detenerlo, no fue puro ingenio azteca, ya que admitieron que, además de la inteligencia militar y de la Fiscalía General de la República, los gringos metieron su cuchara con información complementaria de cooperación bilateral. Al final, con una recompensa de 10 millones de dólares sobre su cabeza por parte de la DEA, era obvio que los vecinos del norte no se iban a quedar de brazos cruzados. Mientras en el papel dicen que esto fortalece la seguridad, la realidad es que ya están mandando tropas a Jalisco y estados vecinos para reforzar, porque se espera que el avispero se agite. Con un cártel que tiene capacidad de derribar aeronaves con lanzacohetes y presencia internacional en el tráfico de fentanilo, dudar que habrá réplicas es, por decir lo menos, pecar de optimismo. Al final nos deja cuatro presuntos delincuentes muertos en el sitio, tres heridos que murieron después (incluido “El Mencho”) y tres militares heridos. Lo cierto es que el operativo, sorpresivo a todas luces, claro, no podría ser de otra manera, viene a dejar en zozobra todo el panorama del crimen organizado en el País, debido a la inherente guerra por sucesión de ese liderazgo en un año importantísimo para el País, por ser sede del Mundial de futbol. La gran diferencia es que ninguna ciudad de Sinaloa es sede de la justa, y los mandos que podrían tener el perfil para pelear por la herencia de “El Mencho” justo se movilizan en Guadalajara, Monterrey y la CDMX, precisamente las sedes del Mundial. Las próximas semanas seguramente serán de calma, hasta que estalle una nueva guerra, justo como la que ocurre en Sinaloa, ¿estará el Gobierno federal listo para eso?

Respaldo en bloque

En medio de un contexto nacional marcado por operativos, aseguramientos y el debate sobre la estrategia de seguridad, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, apareció en la fotografía política junto al resto de mandatarios del País para cerrar filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores no deja espacio a matices: respaldo total a la estrategia nacional de seguridad y reconocimiento al papel de las Fuerzas Armadas. El mensaje es claro: unidad institucional, coordinación permanente y defensa del rumbo federal. Lo interesante es el momento. Sinaloa no es precisamente un estado ajeno al debate sobre seguridad. Cada posicionamiento en esta materia tiene lectura política, y más cuando proviene de un Mandatario cuya entidad suele estar en el foco nacional por temas de violencia. El documento habla de responsabilidad compartida y de fortalecer capacidades institucionales. Sin embargo, más allá del discurso, la ciudadanía suele medir los resultados en cifras, percepciones y tranquilidad cotidiana. La Conago respalda. Rocha firma. La narrativa es de unidad. La pregunta que siempre queda flotando en el aire es si esa unidad institucional logrará traducirse en paz tangible para las calles de este estado que tanto la anhela desde hace año y medio. Porque en política, los pronunciamientos pesan... pero los resultados (o la falta de ellos) pesan más.

Buenas nuevas

en transparencia

Sin duda es una buena noticia que la Secretaría de Transparencia del Gobierno estatal haya recibido, en lo que va de 2026, alrededor de 50 solicitudes de información. Según la propia titular de la dependencia, Sandra Angulo Cázarez, la mayoría de los requerimientos están relacionados con viáticos, contratos y temas de vacunación. Es aplauso es porque a pesar del fregadazo que significó el cierre de organismos de transparencia a nivel nacional y local, pues todavía hay ciudadanía que mantiene este ejercicio en acción, como músculo de un derecho que nunca se tendría que haber quitado. A diferencia de lo que ocurría antes, con los órganos de transparencia, hoy cada dependencia se debe hacer cargo de sus propios ejercicios de transparencia, respaldados por los órganos de control interno. La bronca, que en el papel luce como un paso gigantesco de cultura cívica y ética, es que sabemos que difícilmente se van a cumplir con cabalidad, pues todavía hay jefazos acuñados como los de los 70 que se creen dueños de la información, sobre todo cuando la información puede ser incómoda. Aún así, según la funcionaria Angulo Cázarez, se busca que se atiendan todas las solicitudes y que las respuestas sean claras y completas para evitar inconformidades. Otro detalle que dio, y que muestra que las cosas van avanzando ahora por esta vía, es que el estado actual de las solicitudes, sólo aproximadamente 15 se encuentran pendientes de resolución, aunque todas dentro de los plazos que marca la ley. Esperemos que pronto vayamos, juntos, definiendo estos nuevos mecanismos, con actitudes y ejercicios que nos ayuden a tener confianza y que haya compromiso de cumplir con los principios de la transparencia. ¡FOUL! Como siempre ocurre en momentos de crisis, muchos medios retoman imágenes falsas de redes sociales. Noroeste Verifica pudo comprobar que una sobre el aeropuerto de Guadalajara no era real.

Buenas nuevas

en transparencia