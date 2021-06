Charla entre

gobernadores

Ahora, si nos ponemos a calcular el posible contenido de esa charla seguramente se trata de necesidades futuras, al próximo Gobernador le debe interesar llegar de la mejor manera, y no hay mejor forma de comenzar cualquier administración que con dinero en la caja.

La verdad es que no sabemos, el más asediado por los periodistas ha sido Ordaz Coppel, pero no ha soltado prenda, y del lado de Rocha Moya tampoco se ha conseguido gran cosa.

La noticia y la foto del Gobernador electo, Rubén Rocha Moya , y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel en la oficina que dejará uno para que el otro la ocupe debería de ser algo normal, pero hay tantas cosas alrededor de los dos personajes, que no podemos evitar asistir con especial interés a un encuentro histórico.

A trabajar juntos

Lo cierto es que se vale disentir, para eso vivimos en una democracia, pero cuando las urnas se cierran y los votos han sido contados regresamos a nuestro día a día, donde los colores de partido no existen, solo queda trabajar en equipo.

Y en este contexto, los empresarios sinaloenses no son diferentes, pongamos como ejemplo a Diego Castro Blanco, presidente de la Canaco en Culiacán, y a Miguel Taniyama , de la Canirac.

En cualquier país civilizado, los ciudadanos pueden apoyar al candidato de su preferencia y después trabajar con el ganador, aún y si este no es el que ellos apoyaron.

Congreso

De acuerdo con el INE más allá de lo que el partido ha dicho, no ha recibido nada del recurso, sólo las declaraciones de militantes, así que el buen Juez por su casa empieza.

Al final de cuentas, el Congreso no tiene nada que ver, pero su trabajo se ve suspendido por externos, en este caso por el comité y, por mencionar otro, ahí está el controversial decreto para apoyar a las familias de policías que fue observado por el Gobernador, pero en lugar de ir a reclamarle, las viudas fueron a armar un zafarrancho al Congreso, que es el Poder que más disposición ha tenido al diálogo.

La lluvia de críticas al Comité de Participación Ciudadana no terminó con las aclaraciones de su presidente, Enrique Hubbard Urrea , defendiendo el recurso para revisar las reformas a la Ley de Obras, sino que hasta la Iniciativa Privada y el Congreso agarraron impulso.

Doce años después

Lo que más espera Sinaloa en estos momentos es lluvia para resarcir la sequía, esperemos que el agua venga con beneficios y no con inundaciones, y de hacerlo, que la autoridad municipal actúe en prevención, y no una vez que ya se registraron pérdidas.

Lo que sí es que ya habiendo gastado un millón y medio de pesos en la actualización, el Gobierno que preside el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro no deberá de tener excusas para evitar tragedias o para un mal desarrollo urbano.

Desde hace 12 años que el Gobierno Municipal de Culiacán no actualizaba la herramienta que sirve para medir el peligro en ciertas áreas del municipio, ante desastres naturales como inundaciones o sismos.

¡Qué fácil!

La máxima en salud es: “más vale prevenir que lamentar”, pero al parecer el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, la desconoce y culpa a otros por lo que él propicia.

Y sí, podemos decir que lo propicia, porque con el argumento de la recuperación económica, no le importa que se hagan eventos masivos, que todos sabemos son fuente de contagios de Covid-19, simplemente porque a nadie enfiestado se le puede pedir que guarde sana distancia, o que no se quite el cubrebocas.

Pero lo más fácil es recurrir a su discurso favorito: culpar a los gobiernos del PRI y del PAN de todo lo que pasa en Mazatlán y en Sinaloa, sobre todo ahora que los índices se han disparado.

Sí, se puede conceder que el sistema de Salud está lleno de fallas. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué propiciar los contagios? ¿Por qué no restringir las actividades masivas? ¿Por qué confiar en una vacuna que ya fue aplicada a las personas que no van a los bailes, a los antros?

¡Qué fácil es culpar a los demás!