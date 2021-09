La verdad es que la Conapesca ya tiene rato que guarda silencio, más o menos desde que llegó la Cuarta Transformación y los dejó bailando con el presupuesto, condenándolos a ser una mera oficina de trámites.

Calla la Conapesca

Mientras tanto, la única dependencia que podría hacer algo por los productores, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, guarda silencio, como si la cosa no fuera con ellos.

El Gobierno del Estado se reunió con algunos de los acuacultores, pero la reunión fue para ofrecerles apoyo moral, en realidad recursos no hay para ayudarlos.

Hay algunas historias de acuacultores suplicando a pescadores ribereños que no capturen sus camarones, pero ahora sí se cumplió el refrán: “a río revuelto ganancia de pescadores”.

Callada desde

hace tiempo

La Cuarta Transformación no ha llegado a la pesca en México, si acaso llegó a Conapesca, donde hay fuertes rumores que pronto se “transformará” en una pequeña dirección, engullida totalmente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Visita Sinaloa

Regreso lento

Según las autoridades, el regreso se dio en varias escuelas, pero bastó hacer un recorrido para darse cuenta que no fueron muchas y que los planteles educativos siguen recuperándose del vandalismo y abandono, y ahora de los estragos del Huracán Nora.

La otra pandemia

La otra pandemia que nos desnuda como sociedad es el asesinato de mujeres, un síntoma de todo lo que hemos hecho mal

Y mientras las mujeres siguen siendo asesinadas brutalmente, las autoridades responsables de la prevención ni siquiera son capaces de salir a convencernos de que realmente tienen un plan para atender la violencia de género.

Sin estrategia, sin un plan, sin un programa para abatir la violencia de género, autoridades van y autoridades vienen, mientras se siguen acumulando el dolor y la tragedia.

Las autoridades de seguridad municipales o la estatal no han emitido comentarios al respecto, parece que el reciente asesinato de una jovencita de 16 años no ocurrió, o si ocurrió fue en otro estado, en otro país, no en el de ellos.

Después de los delitos cometidos, corresponde a la Fiscalía General de Sinaloa realizar una investigación y encontrar justicia para las víctimas, pero en lugar de eso, se recibe revictimización.

Ausentes, como si la cosa no fuera con ellos, los encargados de distribuir justicia ni siquiera son capaces de dar la cara, mucho menos son capaces de evitar que los asesinatos sigan ocurriendo.

Después del horrible homicidio de la jovencita, seguramente se activarán todas las corporaciones en busca de el o los asesinos, el asunto es que mientras buscan al responsable, ya hay otros asesinatos en camino.

Si no somos capaces de resolver las causas de la violencia de género, los asesinatos seguirán ocurriendo.