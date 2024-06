Es una pena que Héctor Melesio Cuén Díaz sufra tanto por una lesión en su rodilla que le impida salir de casa a cumplir con sus responsabilidades y obligaciones, ya ni digamos judiciales, sino civiles, para llevar una vida común y corriente.

La falta de transparencia

y la confianza

Increíble que en pleno 2024, instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República sean tan cerradas, tomando en cuenta su chamba y el evidente impacto social que tienen.

Esta raza, carente casi por naturaleza de empatía o por “maliciarla”, es siempre incapaz de dar respuesta a algo tan sencillo como un informe preliminar de un operativo.

Ya ni digamos por los cientos de miles de sinaloenses que estamos esperando saber qué es lo que realmente ocurrió el domingo en la comunidad de Sánchez Celis, sino de perdida a las familias relacionadas.

Recalcamos en que es pleno 2024, después de todas las batallas peleadas por la transparencia en nuestras instituciones y la inclusión de México en el desarrollo y aplicación de los derechos humanos.

Como si fuera una película de guerra, lo primero que hemos sabido es que los militares llegaron y dispararon, esculcaron, arrestaron.

Mientras los vecinos y familiares de los posibles involucrados en lo que hasta el momento no se sabe qué fue, con las preguntas que cualquier madre se puede hacer por su hijo.

Sabemos que su chamba no es nada fácil y más que nadie entendemos bien a bien el contexto de violencia en Sinaloa, pero lo que sí no es algo normal es que no tiren ni con un elemental boletín después del relajo que armaron.

Y las dependencias y sus jefes de prensa, pues aplican la del avestruz y justifican que ellos no han recibido órdenes para difundir algo.

Por eso luego les sale el tiro por la culata, los denuncian por abusos en los derechos humanos y tienen problemas con la justicia.

Como dice el dicho: cuentas claras y amistades largas; necesitamos al Ejército, pero si no son claros en su chamba, la neta no podemos ser compas, porque eso daña la confianza.