Tan solo en dos días el embarque de 48 mil vacunas se terminó, lo que es una muestra de la responsabilidad de los padres con la salud de sus hijos... Si bien es cierto que aún faltan más del 80 por ciento de este grupo de la población de recibir el inmunizante, estos dos primeros días de la jornada de vacunación es una buena señal para las autoridades, de quienes esperamos que rápido gestionen más vacunas.

Un viaje, una mentira

Lo que no dice el Ayuntamiento es que se refiere a las declaraciones de “El Químico” a los medios mazatlecos, donde anunció en varias ocasiones que conseguiría las vacunas, y que evidentemente eran puras mentiras.

El Ayuntamiento contestó a la solicitud del ciudadano asegurando que el donativo nunca se solicitó y que esa información no tiene validez jurídica porque está sustentada en declaraciones a los medios de comunicación.

Ni una pandemia ni dos huracanes frenó para mentir

Luego llegó el Huracán Nora , desde su primera ida, ya había indicios de que el Alcalde no traería las famosas vacunas, pero aún así, la gente confió y se fue, en medio de una crisis por falta de agua, el Alcalde andaba en Texas como si nada.

Cuando Luis Guillermo Benítez Torres , Alcalde de Mazatlán, dijo que iría a la prensa a la ciudad de Texas, y traería 500 mil vacunas para el Municipio, en medio de la tercera ola de contagios, todo mundo dijo “ah, qué buena noticia”, dado que no habían muchas vacunas disponibles y la pandemia estaba golpeando con todo.

Juez y parte

Ahora resulta que Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana, tiene la conciencia limpia y considera que está dentro del marco de la legalidad al ser parte de un órgano anticorrupción y defender a una persona acusada por presuntos actos de corrupción, si le creemos que no se preocupe, si no lo ha hecho en toda su estancia en el Comité de Participación Ciudadana.

No sorprende que es el pueblo quien termina perdiendo con perfiles como este en las filas de espacios tan importantes como el órgano parte del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, que además no salen nada baratos, porque tiene una dieta de 75 mil pesos al mes, lo que una familia promedio no logra en México.

Por otro lado, quitando la desfachatez de la autodefensa de Avendaño Coronel, en el Congreso se tomarán acciones para que las leyes no se violen, sino que se apliquen y acabar con este tipo de eventos desafortunados.

Cabe destacar que al Congreso de Sinaloa también le toca emitir la convocatoria para el Consejo de Selección que después eligió a quienes integren el CPC, deberían ser 5 personas, actualmente hay 3, una por salir, y nadie representa bien a la ciudadanía.