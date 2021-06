“Como pez en el agua se anda moviendo el Gobernador electo Rubén Rocha Moya en su viaje a la Ciudad de México, tratando tópicos importantes para el estado que incluso en la campaña había tocado muy por encima”.

Virus en el puerto

Sin embargo, así como no entendimos la baja virulencia de la llegada de la pandemia, tampoco entendemos las razones de una ola de contagios que suma 54 muertos en menos de un mes.

No había razones claras para explicar por qué el Covid-19 perdonaba al puerto, algunos lo atribuían a la playa, a los alimentos frescos, a la humedad, pero en realidad nadie tenía una explicación para la benevolencia con la que llegó el virus al puerto.

Rocha en su tinta

Buenas intenciones, buenos encuentros y mucha tinta que esperemos no se quede sólo en boletines.

Pero ya con la banda de Gobernador en la bolsa, ayer se reunió con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero , con quien abordó dos temas: la seguridad y los derechos humanos y aunque no dio un diagnóstico de lo que sucede en el estado, si al menos se habló de los desaparecidos.

Sin fecha

Aún cuándo se le cuestionó en diferentes ocasiones, Mejía López no resolvió si la entidad volverá el próximo a la educación en las aulas o si seguirán en su casa los estudiantes.

Por supuesto que el tema de las estrategias para combatir el abandono escolar son importantes, pero la duda de los medios y de la población se centraba en ¿si va a regresar o no la educación presencial en Sinaloa?

El que de plano no quiso dar una fecha para el regreso de los estudiantes a las aulas en Sinaloa fue el Secretario de Educación estatal, Juan Alfonso Mejía López .

Feminicidios

Algo se tiene que hacer para que esto no siga ocurriendo, porque hay feminicidios donde la pareja es el asesino, y hasta hijos que matan a sus madres.

Los que no cesan son los feminicidios en el estado, todos los asesinatos son violentos y crueles pero lo que hace con las mujeres es inaudito.

Encuestas vs votos

Alianza que

nació muerta

Mario Zamora Gastélum dijo ayer, en entrevista para Noroeste, que para él la Alianza Va por México debe permanecer hasta el 2024.

El Senador ve una alianza rentable y competitiva, cuando quedó claro que no es así.

Al PRI, PAN y PRD les fue mal, al PAN un poco menos, ganó buena parte de la ciudad de México, Chihuahua y Querétaro, pero al PRI realmente le fue muy mal, no ganó una sola Gubernatura, y no le fue muy bien en la elección a diputados; la Alianza no les dejó nada redituable.

Ya Sergio Jacobo lo dijo, el PRI hasta debería cambiarse el nombre. Y la verdad es que se ve muy difícil que a la gente se le olviden las razones que los han llevado a votar masivamente por Morena en la mayoría de los estados del país.

Y no es nada nuevo, desde el 2018 el tricolor ha sido suplantado por Morena, siendo relegado hasta por el mismo PAN en las preferencias.