Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Los autores, editores y promotores que participan lo hacen apostando por una ciudad que necesita espacios distintos a los que domina la violencia. Pero al mismo tiempo, el entusiasmo por el regreso no debería impedir que se mantenga la mirada crítica de que la seguridad implica policías y Fiscalía capaces, por un lado, y por el otro cultura.

Culiacán se reencuentra

El regreso de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, tras un año suspendida por motivos de seguridad, deja una sensación ambigua y no por eso negativa. Por un lado, representa la intención de recuperar la vida pública y la convivencia en el centro de la ciudad; por otro, ocurre en un entorno donde la violencia sigue marcando el ritmo cotidiano. No se trata de cuestionar la realización del evento, sino de reconocer que su regreso no necesariamente refleja una mejora en las condiciones sociales que lo hicieron pausar. La feria vuelve con su espíritu de encuentro, de lectura y diálogo, pero también con la necesidad de reforzar la idea de que la cultura por sí sola no basta para recomponer el tejido social, necesita la legalidad. Las palabras pronunciadas por el Alcalde, que apuestan por la educación y la lectura como vías para atender la inseguridad “de raíz”, muestran una visión más cultural de la crisis que se vive. La realidad en Culiacán sigue siendo compleja, y reclama una visión en el mismo sentido: multidisciplinaria, integral, lejos de los blancos y negros. Aun así, sería injusto minimizar el esfuerzo que implica reactivar un evento de esta magnitud en medio de un contexto incierto. La Feria se hace a contracorriente y eso es bueno. Los autores, editores y promotores que participan lo hacen apostando por una ciudad que necesita espacios distintos a los que domina la violencia. Pero al mismo tiempo, el entusiasmo por el regreso no debería impedir que se mantenga la mirada crítica de que la seguridad implica policías y Fiscalía capaces, por un lado, y por el otro cultura.

Buenas noticias

en el centro

En el corazón de Culiacán, donde durante meses las cortinas metálicas se mantuvieron bajas, el sonido de los candados abriéndose empieza a ser una melodía esperanzadora. No es todavía una sinfonía completa, porque la crisis no ha terminado, pero sí el inicio de una nueva nota que suena a resistencia y a fe. La Unión de Locatarios del Centro de Culiacán reporta que el 40 por ciento de los negocios que habían cerrado por la crisis de seguridad ya reabrieron. No es un número menor si se piensa que cada cortina levantada significa una historia que se negó a rendirse: un comerciante que decidió volver, una familia que apostó otra vez por su ciudad, una esquina que vuelve a tener luz y movimiento. Óscar Sánchez Beltrán, presidente de los locatarios, lo resume como una “buena señal”. Y lo es. En un contexto donde el miedo había congelado la economía del centro, hablar de confianza recuperada es, en sí mismo, un acto de valentía. Los próximos días prometen más dinamismo: el Buen Fin, el 20 de noviembre, la temporada navideña. Todo un calendario de oportunidades para volver a respirar un poco mejor. Pero también conviene no perder la memoria. Si bien el ánimo comercial repunta, las heridas aún no cicatrizan. Los meses de calles semivacías, de negocios cerrados y de incertidumbre siguen ahí, recordando que la recuperación no será total mientras la seguridad continúe pendiendo de un hilo. La vida, sin embargo, insiste. Los comerciantes se preparan para el Buen Fin del 13 al 17 de noviembre con descuentos de hasta 80 por ciento y la ilusión de ver de nuevo a la gente caminar por las calles del Centro, comprando, conversando, devolviéndole ritmo a una zona que parecía suspendida en el tiempo. Quizá no haya mejor señal de esperanza que esa: volver a ver movimiento donde antes hubo miedo. Que las cortinas que hoy se levantan no vuelvan a cerrarse. Porque detrás de cada negocio reabierto hay algo más que una transacción comercial: hay una ciudad tratando de levantarse a sí misma.

Sinaloa, el costo de no tener voz ni rumbo