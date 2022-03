Las mujeres de Sinaloa comienzan a levantar la voz. Día a día hemos atestiguado cómo nuestras mujeres han fortalecido los reclamos por sus derechos de género y hoy 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en el día que salen a las calles para reclamar lo que sienten se les ha negado: la igualdad.

Hoy hablan las mujeres

Hoy, las mujeres mexicanas saldrán a las calles en prácticamente todo el País, y Sinaloa no será la excepción. Y cada vez que salen las mujeres, las protestas son cada vez más violentas.

El evento era de Estrada Ferreiro

Al final, el evento se llevó a cabo sin la presencia de Jesús Estrada Ferreiro , quien decidió no asistir para evitar la confrontación. De igual forma decenas de mujeres se quedaron sin entrar al evento.

Las más violentas

Así que no podemos apoyar sus manifestaciones violentas, pero sí podemos decir que comprendemos sus reclamos.

La otra protesta

La verdad es que se nos hace difícil que la mayoría en el Senado le niegue la Embajada al ex Gobernador de Sinaloa, después de que se cambiaron los papeles y es la mayoría de Morena la que apoya la propuesta y sólo algunos senadores priistas se han pronunciado en contra.

¿Divorcio?

Cada vez es más evidente que el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, están más separados que Enrique Peña y la Gaviota.

Este lunes en “La semanera”, Rocha Moya le mandó decir que no ande empatando su trabajo institucional y el del partido, aunque se supone que Cuén Ojeda ya no dirige el PAS, y que si no puede, nada más se dedique al partido.

No es la primera vez que Rocha pone en evidencia a Cuén y su relación con él, eso sí, dijo que ahorita no hay tema de renuncia, pero tampoco duda ningún momento en recordarle que es él quien manda.