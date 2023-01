La absolución en un caso ya resuelto

Podrían decir que no sin iguales, pero no que no son los mismos o que no hacen las mismas cosas.

La verdad es que ya todos vimos que algunas veces hasta las hacen peores.

Hablando del mal momento para los periodistas, quisimos escribir en apartado la situación por la que atraviesa el Congreso del Estado y su nueva restricción de no dejar pasar a los edificios a los periodistas y cerrar las reuniones de las comisiones.

Empezaron con el pretexto de la pandemia y ahora ya hay vigilantes que todo el complejo que te recuerdan que puedes ir a no a tal o cual parte.

La bronca es que ya que se vieron descubiertos, nadie quiere echarse la responsabilidad de esa decisión y simplemente mejor se hacen que la virgen les habla.

Meses tienen los medios fregando con Prescasin, que sus expedientes no están completos, que en Obras Públicas la cosa es muy parecida, las posturas de las comisiones de acceso a la información de organismos no gubernamentales como la Fiscalía, leen y escriben como Cantinflas con tal de no dar información y ahora el Congreso sale con esto.

El diputado Feliciano Castro está peor ahora, porque ahora no hace ni dice nada sin preguntarle a Rocha Moya, por lo que esperamos que tenga una respuesta para esta semana sobre el bochorno de querer cerrar las puertas a los medios del ente que dirige.

Habrase visto semejante ocurrencia en estos tiempos.