Después de lo que vimos el domingo y el papelón que se echaron varios legisladores es un hecho que nuevamente perdió la política en el sentido que los representantes del pueblo mexicanos y nos referimos a todos los partidos se vieron más como en un ring de lucha libre con máscaras, gritos, empujones y lenguaje subido de tono, que unos verdaderos mujeres y hombres decididos a votar por lo mejor, pero ya cualquier negociación estaba perdida.

Se desgarran

las vestiduras

Las amenazas de la eliminación del subsidio y las demás cosas para asustar a la ciudadanía no funcionaron, se agradece que exista la figura de mayoría calificada para modificar la Carta Magna, que sino todo se haría a capricho de una mayoría fiel sirviente a su líder moral.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador siempre supo que no pasaría, pero lejos de desistir, prefirió que quienes se desvivieran por él y entraran en dimes y diretes fueran sus seguidores, muchos y muchas en la función pública, su plan era hacer ruido y lo logró, una vez más, cruzó el pantano sin ensuciar su plumaje.

En Sinaloa las y los que pertenecen a Morena se están desgarrando las vestiduras defendiendo una Reforma Eléctrica que ya no fue ni será, prometiendo que cuando esté partido tenga la mayoría calificada realizará la modificación a la Constitución, que parece más amenaza que otra cosa.

Pierde la política

Por lo pronto no ha cambiado nada en el Legislativo, ya que los diputados ponen primero sus intereses sobre lo que pueda beneficiar a la Nación, la reforma eléctrica nació prácticamente muerta porque además se juntó con el acto circense conocido tristemente como la consulta para Revocación de Mandato.

Claro que la principal lección es para Morena, que si bien si puedo ´poner en línea a sus aliados, sí tiene que reconocer que el amasiato político PRI-PAN si les pegará si no se ponen ya a negociar.

Les dan largas

Bueno esperemos que ahora sí, porque tal parece que los gobiernos no se han querido comprometer, o no los han dejado, con las vacunas de los menores de 5 a 11 años. Desde principios de su Gobierno Rocha Moya dijo que gestionaría con la Federación las vacunas, y nos ha consta que lo ha repetido, lo cual no sindica

A los meses volvió a mencionarlo, cuando puso fecha dijo en mayo y hoy el Secretario de Salud Héctor Melesio Cuén anunció que en junio pero eso no es una seguridad.

Esperemos que cuando se esté llegando junio no aplacen nuevamente la fecha.

Lo que sí es que hay muchas vacunas en el estado de Astra Zeneca para los mayores de 18 años, las cuales deben aplicarse a tiempo.

Por eso vemos puntos fijos de vacunación en los hospitales, centros de salud, plazas comerciales, e incluso en el Mercado Garmendia.

Aún hay resistencia hacia la vacuna de parte de algunas personas y hay quienes a estas alturas aún no tienen ni siquiera una dosis del fármaco contra el Covid. Pero eso es otra historia, al parecer ha quedado claro que el plan de vacunación ha funcionado, ya que los contagios están a la baja, si no es que un día de estos no nos salen con que hay un ajuste.