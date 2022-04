La bancada de Morena requiere dos terceras partes de los votos de los legisladores para aprobar la Reforma Eléctrica, por lo que son necesarios votos de la oposición, así de sencillo el tema es de matemáticas básicas.

Y ahí vamos de nuevo

¿Que esos casos fue mucho ruido y pocas nueces? No lo creemos así, esos casos permiten el ensayo y error y esperemos resultados de una verdadera justicia anticorrupción.

Recordemos el caso contra Luis Ángel Pineda, “El Lapo” , un ex funcionario de Turismo acusado de pagar campañas promocionales de las que ni hubo evidencia de haberse llevado a cabo.

Si esto es cierto, nos imaginamos a varios peleando con la almohada por las noches sin poder conciliar el sueño, porque aunque no todos los juicios en el pasado inmediato contra las corruptelas nos dejaron con buen sabor de boca, sí se anotaron varios goles.

Importante revelación se echó esta semana la Fiscal anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Nereida Avilés , quien sin decir nombres dijo que ya trabajan en 15 averiguaciones previas y ya armó 27 carpetas de investigación por hechos en los que están involucrados servidores públicos municipales, estatales, en funciones y ya no en funciones.

La resurrección

¿Para quién será la resurrección este domingo?, ¿para la tan llevada y traída reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Para un nuevo movimiento dentro del tinglado de los priistas, ya que le podrían salir nuevos ‘traidores’ y votar a favor? ¿Nos sorprenderán con algún acuerdo de altos vuelos?

El domingo tendrán que votar la reforma eléctrica, por lo que la última maldad como si fuera Pastorela y no Semana Santa se la hicieron a los legisladores, ya que no tendrían días de asueto, ya que el llamado es a la reflexión, sí cómo no, y desde el miércoles los diputados han de andar del tingo al tango sin dejar en paz a sus asesores en materia energética para que le busquen algún pretexto y votar en contra o a favor según sea el caso.

Será el domingo el único punto a desahogar, ya dijeron los de oposición PRI, PAN y PRD que ellos no votarían a favor de la reforma de la Cuarta Transformación, así de plano, y ay de aquel legislador que haya anunciado lo contrario y lo haga, desde el domingo le pintarán cual si fuera una letra escarlata, una “T”, de “Traidor”.

La bancada de Morena requiere dos terceras partes de los votos de los legisladores para aprobar la Reforma Eléctrica, por lo que son necesarios votos de la oposición, así de sencillo el tema es de matemáticas básicas.

La Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM) cuentan con 278 votos, incluido el del Diputado priista Carlos Miguel Aysa Damas (quien ya borda en su camisa la letra “T” escarlata), pero Morena y sus aliados necesitan 334 para obtener la mayoría calificada y aprobar la Reforma Eléctrica, es decir, le hacen falta 56 votos de la oposición.

¿Y qué hizo Carlos Miguel Aysa Damas, acusado de traidor? Casi nada, se atrevió a poner en sus redes que analizó la reforma y que votará a favor en San Lázaro este domingo.

En esta pasión no faltarán dramas, tragedias, redentores y traidores, una pasión sólo entre ellos, porque a la mayoría de los mexicanos vendría a valerle un reverendo pepino, muy ocupados andarán en su regreso de las vacaciones y volver a la realidad cotidiana y no creemos que la reforma eléctrica esté en su mente.