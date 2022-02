A estas alturas creemos que como la llamada “paz narca”, el fenómeno, como le llama el Gobernador, de “autogobierno”, es quizás lo único que ha evitado que ese penal explote en un brote de violencia incontenible.

Gobiernos paralelos

El Gobernador Rubén Rocha Moya se salió un poco de la tangente con una declaración por demás ingenua, asegurando que el autogobierno que existe en el penal de Aguaruto no es exclusivo, sino que es un problema nacional que está “arraigadísimo”.



‘Los aplaudidores’

Lo mejor del asunto es que la declaración de Rubén Rocha Moya sobre que es un fenómeno nacional y arraigadísimo encontró eco en simpatizantes y seguidores del gobernador morenista o al menos así se vieron.

Miguel Ángel Calderón, del CESP, dijo a los cuatro vientos dijo que es muy positivo que se reconozca el desastre en los penales, que las reacciones del Gobierno estatal sobre esta revisión de admitir que no se tiene el control de los centros penitenciarios es abordar la realidad.

Y otro, el presidente de la Comisión de Defensa de Derecho Humanos de Sinaloa, Leonel Aguirre Meza, dijo también que el asunto del penal no es de ahora, que no es algo que no se haya sabido y que por fin se esté haciendo algo.

La verdad es que los problemas de los penales son un síntoma más del gran fracaso del sistema de justicia en México y la incapacidad de nuestros gobiernos para solucionarlo.

El operativo que realizaron en Aguaruto es uno más de una larga lista de operativos que se han hecho en la prisión y que realmente no cambian nada.

Si hicieron un operativo cada semana, estamos seguros que seguirían encontrando armas, dinero y drogas. En algunos estados los problemas de los penales son tan serios que algunos han sido demolidos y reconstruidos en otro sitio, ante la imposibilidad de resolver los vicios largamente arraigados.