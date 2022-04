El hecho de que el Gobernador Rubén Rocha Moya haya dicho que él fue víctima de espionaje y que prefirió no denunciar es un mal mensaje para las víctimas, que si de por sí no confían en las autoridades para que les resuelvan los delitos, así menos... Pero aún es peor que él quiera ser víctima y que se haya negado a hablar con este argumento del software que tiene el Gobierno para buscar personas desaparecidas, que es espionaje al fin y que con el poco éxito que han tenido encontrando a quienes desaparecen, es algo que el uso correcto, no le dan.

Crisis por desapariciones

El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas presentó ya su diagnóstico sobre el tema de los desaparecidos en el País, y lo que temíamos las cifras son espeluznantes. Recordemos que este Comité visitó varios estados de México, incluyendo Sinaloa, en noviembre del 2021, precisamente para preparar este informe en el que precisa que los desaparecidos ya suman casi 100 mil desde el 2006. De acuerdo al diagnóstico, en México la población mayormente afectada por las desapariciones son hombres entre los 15 y 40 años, pero lo que asusta es que de acuerdo las cifras oficiales muestran un notable aumento de las desapariciones de niñas y niños a partir de los 12 años, y también de adolescentes y mujeres, y se trataría de desapariciones que tendrían como objetivo ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la violencia sexual. También dan cuenta de que los servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas. Cifras de espanto, es cierto, por lo que el Comité recomienda una política de Estado, que con participación de víctimas, familias y todas las instituciones, sea posible visualizar cuáles son las acciones en el corto plazo, cuáles pueden ir implementando el estado frente a la búsqueda, a la crisis y participación de familiares de víctimas y colectivos. Afortunadamente en Sinaloa como en el país los colectivos cada vez más visibilizan el problema con su trabajo de búsqueda. Ojalá se pueda revertir esta situación, no solo para encontrar a los desaparecidos, sino abonar en que esta crisis no aumente todavía más.

Acusaciones sin denuncia

El hecho de que el Gobernador Rubén Rocha Moya haya dicho que él fue víctima de espionaje y que prefirió no denunciar es un mal mensaje para las víctimas, que si de por sí no confían en las autoridades para que les resuelvan los delitos, así menos. Pero aún es peor que él quiera ser víctima y que se haya negado a hablar con este argumento del software que tiene el Gobierno para buscar personas desaparecidas, que es espionaje al fin y que con el poco éxito que han tenido encontrando a quienes desaparecen, es algo que el uso correcto, no le dan. Que Sara Bruna Quiñónez Estrada, titular de la Fiscalía General del Estado, haya dicho que tienen conocimiento, pero que no haya denuncia, pero que tampoco decidiera abrir una carpeta por oficio, tampoco muestra mucha voluntad para proteger a su jefe, que por muy órgano autónomo, se nota que le sigue respondiendo al Ejecutivo. Seguimos jugando a las acusaciones de manotazo, sin que el mismo Gobierno ponga el ejemplo con la denuncia.

Delirios de persecución

Que la Secretaría estatal de Bienestar, Ruth Díaz Gurría, sea quien haya iniciado con lo del espionaje, tampoco es un buen indicio, pues ya es una persona que por su delirio de persecusión ha corrido a varias personas del equipo, acusándolas de filtrar información, como si generaran mucha información o trabajo en la Sebides. Lo cierto es que tanto el Gobernador Rubén Rocha como Díaz deberían abocarse más a su trabajo y dejar de ser víctimas, porque la Secretaría lejos de atender a personas desplazadas, tener un plan de mejoramiento urbano u otros, solo muestra días de ir a juntar basura a la playa, plantar un árbol u otras tareas que ya se hacen desde la misma sociedad civil, hasta por quienes no tienen ni presupuesto.

La bienvenida a España

Después de tanta polémica y de haber sido expulsado del PRI, partido que le dio su Gubernatura en Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel ya está en tierras españolas y oficialmente tomó su cargo como Embajador de España. El ex Gobernador de Sinaloa hasta anduvo participando y promoviendo la Revocación de Mandato antes de irse a España, sumándose a la promoción de esto, un ejercicio impulsado desde Morena. Qué rápido se cambia de color y de ideología política, por lo pronto ya se comprometió a trabajar en equipo y sacar adelante este cargo. Cosa que creemos que lo hará con holgura, porque miren que gobernar este estado no es enchílame otra, así que capacidad de negociación tiene el mazatleco y de sobra.

La polémica de los retenes

El Secretario de Seguridad Pública del Estado se lavó las manos al decir que ya será responsabilidad del Alcalde de Culiacán quitar los alcoholímetros. “Será responsabilidad de él “, dijo Cristobal Castañeda Camarillo quien al parecer no le gustó mucho la idea. Y es que el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro anunció que se retirarán los operativos de tránsito como retenes y alcoholímetros pues no garantizan la seguridad vial y son puntos de corrupción. Pues claro que lo son, pero el Alcalde en lugar de ponerles un alto a los tránsitos que caen en malas prácticas, decide quitar de lleno la estrategia y en plena Semana Santa. El operativo que ahora se realizará se conoce como carrusel, donde una patrulla va marcando el paso de la caravana de vehículos, y si se le rebasa el chófer puede ser acreedor a una multa. Esperemos que sea una decisión acertada y no a la brava, pues en este caso de tomarse una mala decisión costaría vida.

Otro informe de AMLO

Al Presidente Andrés Manuel López Obrador parece que los reflectores le inyectan vitaminas porque ayer se vio pleno y sin preocupaciones al dirigir un mensaje por los primeros 100 días de su cuarto año de gobierno. Otro mensaje, sí, sí a los bebés le hacen un pastel cada mes, por qué el Presidente no puede dar sus mensajes cuando se le pegue la gana. El Mandatario aprovechó para aumentar la presión sobre los legisladores sobre la reforma eléctrica ya que el próximo domingo 17 de abril, tendrán que decidir si son representantes de la nación. “Pronto, muy pronto sabremos quién es quién”, dijo. El Presidente necesita alcanzar las dos terceras partes de los votos para aprobar la reforma en materia eléctrica, y el PRI ya dijo que no.

