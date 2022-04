Un visible Cuauhtémoc Cárdenas gastado por los años de lucha política por lograr un México más democrático, estuvo este martes en Mazatlán, desde donde llamó a combatir la desigualdad y la injusticia que la Cuarta Transformación no ha podido lograr... Ante decenas de integrantes del sector social pesquero, el hijo del ‘Tata’ Cárdenas aún muestra esa lucidez que le ha acompañado desde que en 1988, se enfrentó al poder del Estado mexicano en su intención de arrebatarle al PRI la Presidencia de la República.

Un balazo en el pie

Que los regidores

sí existen

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar...

Y “El Químico” no es el único que se mantiene renuente sobre hacer comentarios del Juicio Político en contra del Presidente municipal de Culiacán, también el diputado Feliciano Castro , se mostró muy cuidadoso al hablar del tema, dijo que ya habrá tiempo para opinar y que pues por cuestiones de ley no podría expresar mucho sobre la situación.

Y es que el Alcalde de Mazatlán se limitó a sólo comentar eso, pero al mismo tiempo dijo que él no sabe de qué se trata, y que por eso no podría dar declaraciones más extensas sobre el tema.

El fuchi a Rocha

El Alcalde ya había anunciado que pidió audiencia al Presidente de la República, quien no dudamos que tenga si no la última palabra, sí la última regañada para sus “compañeros” de partido.

Mientras Jesús Estrada Ferreiro este día ni acudió a la presentación del Plan de Desarrollo Estatal 2022, y eso que a todos los eventos del Gobernador Rubén Rocha Moya se anda apareciendo, aunque a veces sean amigos y otras no tanto, se dijo que no asistió porque andaba en la Ciudad de México ¿será que fue a pedir algún favor al Presidente Andrés Manuel López Obrador y que le salve su pellejo?

Al Gobernador

le sale lo poeta

*De la transformación verdadera y la construcción de un estado de bienestar, que nadie se quede atrás, ni nadie se quede fuera”.

No, no, no es una frase que haya salido de algunos de los poetas que han andado muy activos por las ferias de libros, no, es frase del Gobernador Rubén Rocha Moya al presentar su Plan Estatal de Desarrollo.

El Mandatario estatal se nos puso muy poeta y nos regaló una joya de mensaje, lleno de frases sobadas de que nadie se quedará al margen del desarrollo, que va por la obra social ante todo y una profundo cambio en Sinaloa y lealtad al jefe mayor Andrés Manuel López Obrador.

¿Que si habló de obras y acciones concretas?, ha no, a eso no fue.