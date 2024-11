Si el pueblo sinaloense está retomando sus actividades, laborales, escolares y de recreación no ha sido por sensación de seguridad, sino por sobrevivencia, pues no queda de otra.

Otra vez la burra al trigo

Entendemos perfectamente las limitaciones que tienen las corporaciones de seguridad, pues las vivimos todos los días, por ende, que no juegue el Secretario con nuestra inteligencia o con nuestra certidumbre.

La realidad es que la situación no ha mejorado y con acciones tan tibias y faltas de inteligencia por parte de la autoridad solamente terminarán cuando al crimen organizado se le acaben los recursos humanos, materiales o financieros, y de esos tienen bastantes.

También señaló que no hay que temer, pues las situaciones de violencia ocurren por la noche y madrugada, como si esto sirviera de consuelo. Ahora resulta que los maleantes respetan horarios para asesinar, robar o llevarse a personas, pues es lo que piensa el titular de Seguridad Pública en Sinaloa.

Si el pueblo sinaloense está retomando sus actividades, laborales, escolares y de recreación no ha sido por sensación de seguridad, sino por sobrevivencia, pues no queda de otra.

Dice el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez , que la situación en el estado en temas de violencia no amerita que la gente se encierre o que deje de hacer sus actividades cotidianas, y con estos dichos sin duda nos vuelve a regalar un desplante de falta de empatía y discurso contrario a la realidad.

Días conmemorativos,

de desfile... y de caos

Ayer no fue la excepción, y tanto Culiacán como Mazatlán vivieron colapsos viales en varias de sus avenidas, a la hora en que estaba el desfile y en lo que terminó y que se seguían moviendo gente y vehículos.

O sea, en un día hábil, donde todo mundo trabaja y/o en teoría tiene clases, de todos modos hacen el desfile en la fecha precisa. Si alguien quería ir a ver el desfile, como se hacía antes, en el día festivo e inhábil laboralmente, pues ya no puede, porque tiene que ir a trabajar.

La pesadilla de nuestra movilidad

Precisamente en el mismo tenor, tenemos que remarcar que el tráfico en Culiacán alcanzó la cúspide de lo espantoso este miércoles, afectando a conductores, pasajeros de transporte público y peatones.

Y es que precisamente por el desfile de la Revolución Mexicana el Gobierno de Sinaloa tapó la principal avenida de la ciudad, la Álvaro Obregón, pero esta decisión apenas fue uno de los factores que colapsaron la ciudad.

Porque todos los años se tapa, pero no todos los años colapsa la ciudad.

También en la zona norte de Culiacán, en uno de los bulevares más transitados, se encuentran haciendo un paso deprimido sobre el Orquídeas y José Limón, por lo que desde hace semanas el tráfico del sector está limitado por cierres. Y en el sector de Barrancos la Japac estaba haciendo reparaciones.

Pareciera ridículo que el cierre de estas arterias propicie una congestión vehícular tan inmensa y absurda, pero así fue, pues los trayectos de cualquier dirección de la ciudad rumbo al Centro aumentaron al menos una hora durante la mañana del miércoles.

El cierre de las calles nada más puso en evidencia el malestar que enfrenta Culiacán y que se ha ido gestando desde hace años sin que autoridad estatal o municipal se responsabilice o lo revierta, la capital es una ciudad diseñada para vehículos particulares y todos los demás métodos de transporte simplemente están sometidos a esta dinámica.

A este caldo de congestión vehícular se le debe sumar una cultura vial educada con base en castigos recaudatorios y no en aprendizaje, y la carencia de agentes de Tránsito que pues se encontraban todos los de la ciudad resguardando la Avenida Obregón para garantizarle a la administración un espectáculo en paz.

La jornada de caos inició con una joven atropellada en pleno centro de la ciudad por un camión de la ruta Lázaro Cárdenas.

La joven terminó sin vida a unas cuántas calles de donde el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil disfrutaban del desfile.

Por supuesto que no hay autoridad que admita que deben reformarse las dinámicas de transporte en Culiacán, no con anillos periféricos o camiones nuevos, sino con un sistema más eficiente de transporte público en cuanto a rutas y capacitación humana para los operadores, programación adecuada de semáforos, ciclovías supervisadas por personal de Tránsito, y agentes en puntos estratégicos, y no cuidando conos naranjas en espectáculos gubernamentales.