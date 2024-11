Los buenos y los malos elementos

En la Policía Municipal de Culiacán ya renunciaron 99 elementos, previo a que les aplicaran autoridades federales exámenes de control y confianza para medir su integridad e intereses.

El Gobernador Rubén Rocha Moya se molestó cuando le preguntaron que si es cierto que los policías están renunciando por presiones desde el Gobierno de Culiacán, o sea a la fuerza, a lo que el Mandatario estatal respondió de una manera medio altanera que desde su administración se ha priorizado darle trabajo a la gente y no andar corriendo con esas mañas a empleados públicos.

Al Gobernador se le barrió, pues no es el caso y a él no le toca dar explicaciones por este tema de alcance municipal, ya que se supone que el Gobierno de Culiacán lo administra su ahijado Juan de Dios Gámez Mendívil, conocido como el Presidente Municipal, pero no es secreto que también Rocha Moya mete mano en las decisiones municipales.

Pero el tema es que los policías se están yendo, y cómo no. La crisis de seguridad les ha alcanzado, y en el caso de municipios como Mazatlán incluso hay elementos o ex elementos asesinados, o el caso de Navolato donde terriblemente fueron asesinados elementos de la Policía Municipal mientras se encontraban en servicio y vigilando San Pedro.

El Gobernador no debe alarmarse por esto, pues el ser policía municipal en Sinaloa no es carrera, es un secreto a voces que luego tienen promociones para elementos que lambisconean o se ponen la del Puebla con los mandos, hay un evidente abandono por la falta de prestaciones y sus sueldos suelen ser muy bajitos, que nada más saca del apuro a las familias.

Y a esto hay que sumarle la situación de inseguridad y la ya sabida corrupción y filtración de elementos trabajando chueco en todas las corporaciones, que nada más pone en más riesgo a los compañeros y a sus familias.

Un mes duraron los policías de Culiacán desarmados, pues se les estaban revisando sus armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, según, pero la lectura de este tema es que simplemente la autoridad federal no confía en ellos en medio de una guerra del crimen organizado, por eso mismo los que pueden pelar gallo, pues se van.

Ahora más que nunca es necesaria una auditoría intensa en las corporaciones de seguridad locales y en la misma Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como garantizar la seguridad y derechos laborales de los elementos, pues hoy es cuando más necesitamos a los buenos elementos.