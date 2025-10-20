Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Cambio en Cultura

Como si el horno estuviera para bollos en Mazatlán, un nuevo infiernito tronó ayer en el Ayuntamiento, y precisamente en una de las áreas más sensibles para el puerto: la Cultura.

Y decimos más sensibles, porque esta dependencia, el Instituto de Cultura, es nada más y nada menos la que carga con todo el peso de la organización del Carnaval de Mazatlán, la máxima fiesta de la ciudad.

Así que, en medio de la presión por el tema de los desaparecidos sobre la Alcaldesa Estrella Palacios, ayer corrió desde el mediodía el rumor de la inminente salida de Raúl Rico de la dirección del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Se dijeron muchas cosas en redes sobre su salida pero lo cierto es que Raúl cierra un ciclo de muchísimos años al frente de la cuestión cultural en el puerto, la cual nunca ha estado exenta de grillas y broncas, pero la verdad ha sido Raúl quien mejor las ha navegado.

Por supuesto que está la crítica de que son ya demasiados años de Rico en el control de esa área del Ayuntamiento, y lo acusan de ser celoso en el control financiero y no permitir la injerencia externa.

Será el sereno, pero lo cierto es que Cultura siempre ha sido una especie de presea para los funcionarios mazatlecos, tanto por el dinero que ahí se maneja como por la proyección que les da.

Lo que sí es un hecho es que el Carnaval siguiente está casi encima, pues aunque es en 2026, en realidad faltan menos de cuatro meses para que sea, pues se celebrará del 12 al 17 de febrero, y por cierto, ¿adivinen qué?, pues resulta que en esta próxima edición, la actual Alcaldesa, que fue Reina del Carnaval 2001, cumple 25 años de haber sido soberana, y será homenajeada como es tradición.

Entra al quite, aunque todavía falta su ratificación, Óscar García, también con amplia experiencia en eventos y espectáculos y no lo tendrá fácil pues aunque afortunadamente Mazatlán no es Culiacán en materia de violencia, la seguridad es siempre un tema a cuidar y su impacto en el turismo ha sido innegable. De modo que sacar adelante un Carnaval exitoso será toda una prueba de fuego.

Pausa para reconocer desaparecidos

El Gobierno de Sinaloa decidió, por fin, mirar hacia abajo. Hacia la tierra. Hacia esa tierra que desde hace años guarda los silencios que el Estado no quiso escuchar en vida y que ahora intenta “identificar” en muerte. Desde julio, el Gobierno estatal está exhumando cuerpos en el panteón 21 de Marzo: 27 en casi tres meses. Veintisiete. De una fosa con cerca de 800. Falta mucho, pues.

Eso sí, el operativo se “pausará” unos días por cuestión de logística: Día de Muertos se aproxima y, a decir de las autoridades, no quieren movimientos en esas fechas.

El plan suena “ordenado”, burocráticamente correcto: exhumar, clasificar, identificar. Una primera etapa con meta de 50 cuerpos. Cincuenta de una montaña humana. Mientras tanto, ahí siguen madres, hermanas, esposas, observando a distancia cómo el Estado intenta enmendar, con pinzas y expedientes, lo que no quiso evitar cuando aún había esperanza.

Porque sí, las familias están ahí, pero lejos. Detrás de vallas, mallas negras y “cordones de seguridad”. Como si mirar fuera peligroso. Como si el verdadero riesgo no hubiera sido, desde el principio, la omisión.

Los colectivos lo han dicho con todas sus letras: el Gobierno no quiere mirar a los ojos a quienes buscan. No quiere responder preguntas básicas. No quiere que se note que, incluso ahora, la transparencia sigue siendo un lujo y no una obligación. La escena se repite: las familias rogando por información, mientras el Estado administra los restos... y el silencio.

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, presume que los cuerpos rescatados están “bajo resguardo digno”. La frase es impecable en discurso, pero duele en contexto: si el Estado está tan preocupado por la dignidad de los muertos, ¿por qué no tuvo la misma prisa por garantizar dignidad a los vivos cuando podían volver a casa?

La verdad es simple: en Sinaloa hay muertos sin nombre porque hubo expedientes sin voluntad institucional.

Los gobiernos cambian cada seis años. Los desaparecidos no. Ellos y ellas siguen ahí, esperando que alguien les regrese el nombre. Mientras tanto, Sinaloa continúa administrando sus muertos... porque a los vivos, durante años, decidió dejarlos solos.

Culiacancito, donde el éxodo busca hogar

Parece que en Sinaloa ya no alcanza la indignación ni para los desplazados. Ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos les manda una carta a sus pares de Durango, para que dé seguimiento a los casos de sinaloenses desplazados e instalados en el estado vecino.

El presidente del organismo, Osca Loza Ochoa, señaló que en Durango existe un barrio apodado “Culiacancito”, por el éxodo silencioso que ha ido creciendo sin que el país repare demasiado en él.

Son familias sinaloenses que dejaron atrás su tierra buscando un respiro frente a la violencia, y que ahora construyen una nueva vida en otro estado.

Este oficio enviado a Durango parece un intento por tejer puentes entre instituciones para que estos desplazados no se queden sin rostro ni voz, en tiempos donde la empatía institucional es escasa.

Más allá del apodo a esta comunidad, Loza indica que no se han registrado actos de rechazo hacia estas familias.

Sin embargo, la integración social no puede darse por sentada. Las familias desplazadas, de las cuales ni siquiera se conoce su número y que el propio Gobierno del Estado apenas menciona, necesitan más que comprensión: requieren oportunidades reales para reconstruir su vida.