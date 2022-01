No sabemos si la oferta de la líder estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, no fue lo suficientemente atractiva o los priistas encontraron un partido en decadencia que después de la alianza pasada no ofrece nada más.

¿Y la alianza?

Es oficial, ninguna de las ocho personas que integran el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional quiso irse al Partido Acción Nacional, lo que evitaría la desaparición del grupo parlamentario blanquiazul. No sabemos si la oferta de la líder estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, no fue lo suficientemente atractiva o los priistas encontraron un partido en decadencia que después de la alianza pasada no ofrece nada más. La realidad es que Rubio Valdez empezó con el pie izquierdo su dirigencia estatal, ni en su mismo partido la volteaban a ver, a tal grado que las elecciones que se realizaron el 19 de diciembre nunca tuvieron un anuncio formal del resultado en Sinaloa, señal de que ni las autoridades albiazules estaban de su parte, por lo que ella tuvo que filtrar los resultados y no tuvo mucho eco su triunfo. Hubiera sido un error del PRI haber permitido que Feliciano Valle Sandoval, que no es la primera vez que representa al partido en el Congreso, pues fue parte de la 62 Legislatura, y siendo el único que ganó porque la gente lo votó en las urnas, se fuera del grupo parlamentario para pagar un favor en una alianza. Eso se les reconoce, pero se les recuerda que por poco se dejaban seducir y apenas esta semana anunciaron el “no” definitivo. Y pensar que a ritmo de la música de tambora anunciaron la alianza PRI, PAN y PRD en el proceso electoral del año pasado para contender, en bola, contra Morena y ahora hasta se desconocen. Los que deberían de hacer una reflexión que les permita entender qué es lo que hicieron para destruir a su partido son los panistas. Desde el momento en que ganaron el poder nacional, con Vicente Fox, iniciaron una lucha interna por autodestruirse que debería de ser objeto de estudio. Echaron fuera a sus fundadores, se olvidaron de sus principios y terminaron prostituyéndose políticamente, al vender sus siglas al mejor postor. Hoy navegan por los procesos electorales sin liderazgo, sin seguidores y, lo que es peor, sin la humildad necesaria para iniciar un proceso de reconstrucción desde cero.

Otro de paso breve

El que poco duró en su cargo como director del Centro de Ciencias fue Carlos Karam Quiñones, quien sólo un par de meses fungió en este puesto. Así, sin aviso oficial por parte de Gobierno del Estado, es que se dio la asignación de José María Conde Uraga, quien por algún tiempo ha trabajado en el Centro de Ciencias y se desempeñaba como secretario técnico de este lugar. Este cambio se suma a la ya extensa lista de cambios que ha hecho el Gobernador Rubén Rocha Moya de los funcionarios públicos que ha asignado en algunos cargos, pero no sabemos por qué este cambio no lo quiso dar a conocer. Esperemos que con la experiencia de Carlos Karam Quiñones haya salido del Centro de Ciencias para un encargo mejor.

Les molesta la visibilidad

Ayer amanecieron limpias las letras de Culiacán después de la manifestación de periodistas. Habían sido tapizadas con los rostros de periodistas asesinados y desaparecidos, pero parece ser que al Ayuntamiento de Culiacán no le gustó. Y es más que evidente que el Ayuntamiento fue el que retiró los carteles de protesta, porque en los botes de basura de alrededor no se veían los restos que fueron arrancados y dudamos que los transeúntes se dieran a la tarea de limpiar todo y llevarse los papeles en la bolsa. ¿Qué le cuesta al Gobierno conceder espacios para manifestaciones pacíficas? Recordemos que en la catedral las madres buscadoras de personas desaparecidas hasta tuvieron que pegar con yeso los rostros de sus hijos desaparecidos, porque no eran respetadas estas intervenciones. Cabe aclarar que la maceta de Catedral como las letras de Culiacán son espacios públicos y no son parte de la iglesia, por lo que es válido intervenirlos en una protesta.

El bolero de ‘El Químico’

Que cantaleta trae el Alcalde mazatleco, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, con lo de que el pueblo decidirá si hay o no Carnaval. Hasta se inventó una encuesta pública para el domingo, pero ayer recibió un “estate quieto”. El Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda; el Gobernador Rubén Rocha Moya; y hasta la Secretaria de Turismo, María del Rosario Torres, han dicho que la consulta no es vinculante, o sea que no importan sus resultados. Cuén Ojeda de plano dijo que en temas de salud no hay encuesta que valga. Rocha Moya señaló, después de “felicitar” al Alcalde Benítez por su “iniciativa” que hacer el Carnaval tiene que ver con razonamiento de Salud y que si los contagios siguen hacia arriba, pues sería bastante complicado por la naturaleza del evento. El asunto es que mientras el Mandatario estatal y sus secretarios advierten sobre la posibilidad de una cancelación de la fiesta grande mazatleca, “El Químico” y su equipo presumen en sus redes la organización del evento. Ayer presumieron la construcción de las carrozas de Carnaval y los primeros monigotes, un ejemplo de que ellos ya se arrancaron a gastar dinero sin saber si la fiesta mazatleca va a ser posible.

