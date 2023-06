Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

Si bien es reciente la aparición del fentanilo, la autoridad estatal no debería ignorar casos de consumo. Por supuesto que es más conveniente no mover un dedo para registrar el consumo de estas drogas, pero ignorar el problema no lo desaparece, más si el fentanilo está causando estragos ya en varios países. Habría que verse en ese espejo y escarmentar en cabeza ajena.

Esa comedia llamada política

Bueno, pasada la resaca de la jornada electoral del domingo, ya los partidos se posicionan a lo que será la madre de todas las batallas, la elección presidencial del 2024.

¿Y cómo andan?

El PRI echándole la culpa a todo el que puede del fracaso en el Estado de México. De hecho el mismo “Alito” Moreno culpó a Alfredo del Mazo directamente de no acompañar los actos de la candidata Alejandra del Moral. Pero veamos las reacciones que pasaron de lo político a la comedia involuntaria. Dante Delgado, líder del Movimiento Ciudadano, aseguró que de ninguna manera podría su partido sumarse a la coalición opositora de Va por México, y acuñó esta frase por demás lapidaria: “Lo decimos una vez más: no nos vamos a subir al Titanic de Va por México” Que sea menos, en política es más fuerte la frase “nunca digas nunca”, y es cierto que por ahí vemos uno de su partido muy apapachado por el lado de Morena. Claro que la reacción de Dante sería en respuesta de la invitación que le hace el PAN para sumarse a la alianza. Y luego Alejandro Moreno, del PRI, después de dar fechas junto con los de la alianza para elegir a su candidato, dijo que no aceptarían una de las corcholatas de Morena para unírseles. Dijo que ningún retazo de Morena tiene cabida con ellos. Como si anduvieran muy sobrados, darían una buena batalla si los volteara a ver Ricardo Monreal, digo es el único al que podrían echarle el guante. Y luego el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo bien en felicitar a Delfina Gómez y Manolo Jiménez, por sus triunfos en el Estado de México y Coahuila, respectivamente. Todo como siempre inicia bien, pero se echa la puntada de que por parte de él no habrá dedazo y que tampoco inclinará la balanza en el proceso de su partido, Morena, para la elección del candidato. ¡Ajá!

Aguas con el fentanilo

Habemus integrantes del CPC

Por fin, seis meses duró el proceso, pero ayer la Comisión de Selección designó a dos periodistas y una activista como las tres nuevas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. ¿Qué sí qué es el Comité de Participación Ciudadana? pues ni más ni menos es el vínculo de la sociedad civil organizada, y la ciudadanía con las instituciones para el combate contra la corrupción. En sesión pública, la Comisión de Selección leyó las votaciones de las cinco aspirantes que comparecieron para integrar el CPC, resultando designadas por mayoría de puntos de mayor a menor las periodistas Raquel Zapién Osuna, Lucía Mimiaga León y la activista Rosa Elvira Jacobo Lara. Se quedaron en el camino las aspirantes Magali de los Ángeles Lara Lugo con 197.4 puntos, y Lydia Éricka Zúñiga Castro con 131.2 puntos.

Pueblo chico, infierno grande

Pues se tardó tanto la designación de las nuevas integrantes de CPC que salieron a relucir prietitos en el arroz. Para el secretario de la Comisión de Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Jorge Rubén Ibarra Martínez, el órgano ciudadano fue infiltrado, lo que entorpeció los nombramientos en el CPC. Aunque no quiso mencionar nombres porque todo sigue en proceso y hay un plazo de impugnación. Mucho tendrá de razón y esperemos de verdad que se abunde en el caso, porque a como andan las autoridades de gobierno pensando en eliminar instituciones, podrían ponerle lupa ante el llamado “sospechosismo”.

Los alcaldes en su tinta

Esos ángeles caídos de las presidencias municipales de Mazatlán y Culiacán siguen dando mucho de qué hablar, aunque de repente sus procesos son como de un mundo de plástico. Luis Guillermo Benítez, “El Químico”, hoy se verá de nuevo ante el juez para saber si será vinculado a proceso por la compra irregular de unidades para regalarlos el Día de las Madres, o sea por andar de lurio, pues. A las 10:00 horas de hoy en la Sala A del Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la zona Centro, el Juez de Control Adán Alberto Salazar Gastélum, dictaminará si el ex Alcalde de Mazatlán será vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública. El ex Alcalde se ha dicho cansado por tanto traerlo a la capital sinaloense y no trasladar su caso al puerto para responder ante el juez comiéndose un coco. Veremos que hay con “El Químico”.

Y Estrada, estrella de los amparos