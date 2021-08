“Para entender el futuro inmediato de la administración de Rocha Moya hay que tomar en cuenta que llegará al Tercer Piso de Palacio de Gobierno de la mejor manera: legitimado con un triunfo sin precedentes en las urnas, con el Congreso a su favor y con la amistad y el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso le debe de dar una enorme tranquilidad”.

Los retos de Rocha Moya

El reto político

Retorno inminente

Ya no hay vuelta atrás, ya no se trata de quién lo diga o cómo, sino de las niñas y niños que se reencontrarán en esos espacios después de tanto tiempo, y algunos irán por primera vez.

Ni de consolación

El Gobierno de Sinaloa cree que ha hecho una gran proeza al construir las casas de las personas desplazadas en Choix.

Lo que es verdad es que después de mucho tiempo de ignorar a esta población y de mesas de trabajo, hablaron más de lo que hicieron.

Es verdad que esta necesidad de las personas desplazadas se tenía que cubrir y que es de apoyo, pero por cuatro años se destinaron esfuerzos económicos y humanos para resolverlo, en los que se prometía mucho.

Las condiciones de espacio de estos pie de casa son tan pequeños que es casi inhumano meter familias completas ahí.

Que sirva esto para que los gobiernos entiendan la importancia de prevenir problemas como la violencia, que afectan de tal manera a la ciudadanía que nada les regresa la tranquilidad ni el hecho de tener que ser errantes en espacios que no son los suyos, para que después no quieran mal remediar lo que no pudieron contener con casas pichoneras que no sirven ni de consolación.