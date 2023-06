Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Una noticia amarga

Sinaloa amaneció con una noticia amarga. En el penal de Angostura se quitó la vida María Luisa, una mujer indígena que no hablaba español y que se encontraba vinculada a proceso por el presunto asesinato de su hija. María Luisa, de 27 años de edad, se habría colgado con su cinturón de tela, que era parte de su vestimenta tradicional como mujer tarahumara. En marzo su hija, de 4 años de edad, fue encontrada sin vida y semienterrada en un dren de la comunidad de Juan José Ríos. En una primera investigación la Fiscalía General de Sinaloa determinó que la pequeña murió por una enfermedad respiratoria. Pasaron los días y no se encontró a algún familiar que reclamara el cuerpo de la niña, y cuando el municipio estaba por enterrarla, María Luisa se presentó como la madre de la menor. Cuándo se presentó la joven, la Fiscalía reviró la investigación a resolver un asesinato en el que María Luisa fue la principal sospechosa. Mediante una intérprete se le dijo que iba a ser vinculada a proceso, y se le encerró en el penal de Angostura. A pesar de que ya había presentado posibles tendencias suicidas, al cortarse las muñecas, María Luisa no fue trasladada a tiempo a un espacio de atención psiquiátrica. Paradójicamente, estaba a unas horas de ser trasladada a un centro psiquiátrico, de acuerdo a información dada por María Teresa Guerra, Secretaria de las Mujeres. “Estaba autorizado para que el día de hoy (martes) María Luisa fuera trasladada al hospital psiquiátrico; lamentablemente el día de hoy amanecimos con la noticia de su muerte. Nosotras estuvimos apurando esto porque sabíamos que su vida corría peligro, por el autodaño que ella podía ocasionarse”, dijo la funcionaria. Murió, frente a las autoridades penitenciarias que según la estaban cuidando. No nos toca juzgar si María Luisa asesinó o no a su hija, eso le correspondía a la autoridad. Pero no llegó con vida al término de este proceso. La autoridad penitenciaria le falló, un sistema que no garantiza el bienestar emocional de las personas privadas de la libertad cobró una vida.

Dale, dale, dale

Al Gobernador Rubén Rocha Moya, verdaderamente le enoja el que los agricultores salgan a manifestarse, como lo hicieron en la visita a Culiacán de la corcholata tabasqueña Adán Augusto López. Durante su mitin o “asamblea informativa” como les gusta llamar a esos eventos de proselitismo, los productores reclamaron al ex Secretario de Gobernación el trato que éste les dio a sus peticiones de mejores precios y comercialización de sus granos. Bueno si la respuesta de don Augusto fue pésima, la del Gobernador no se quedó corta. Rocha Moya llamó mercenarios a los productores que se manifiestan aduciendo que ya andan en política con la alianza opositora “Va por México”, donde los grandes les pagan para que hagan ruido. Y así lo dijo: “...ya son como los mercenarios de Rusia, esos que andan queriéndose meter a la guerra porque son mercenarios, así andan muchos, los grandes les pagan a los chiquitos para que hagan bulla”. Mire nomás, hasta las analogías de la cruenta guerra en otras latitudes cabe para el Gobernador. Muy muy lejos una cosa se la otra.

La guerrita al interior de Morena

Por cierto y ya que hablamos de “corcholatas”, aunque el término ya es aspirantes a la candidatura de Morena para la Presidencia de la República, el proceso interno se está calentando. Y el que sigue con la antorcha encendida es el ex titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien es el primero de los contendientes en señalar que hay gastos excesivos o al menos muy altos en la pelea. Según el ex Canciller, entregó a su partido Morena un informe para que se establezca un tope de gastos en los recorridos que estarán haciendo los contendientes durante estos meses. Recordemos que Marcelo Ebrard lucha por la candidatura contra Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Cdmex; Adán Augusto López, ex titular de Gobernación; y Ricardo Monreal, Senador con licencia. Y la que ya prácticamente le contestó fue Sheinbaum quien asegura que no hay derroche de recursos y que se dan informes sobre lo que se gasta. Creemos que Ebrard se mueve mucho, pero de forma equivocada, porque para señalar este tipo de cosas están los partidos de oposición que andan gritando esto del derroche de billetes todos los días. Se le agradece su honestidad, pero se sigue viendo ingenuo.

Juventud, divino tesoro

Ya es un hecho en Sinaloa, si se cumplen 18 años no sólo pueden ir a tramitar su credencial de elector al INE, también se puede ir a un partido a postularse para ser Diputado. Ahora sí ya cumplió los 25 años se puede ir por una gubernatura o una secretaría de Estado. Así quedó aprobado ayer en el Congreso del Estado que en la sesión de este martes, el Legislativo aprobó reducir la edad para que los jóvenes puedan ser votados como diputados, diputadas y también para ser Gobernador o Gobernadora.

‘Aguachile Power’

Al parecer es inminente una renuncia más al PRI en el Congreso del Estado; se trata de Ricardo Madrid Pérez, quien hasta anoche andaba muy fuerte la versión de que la decisión ya está tomada. Unos hablan de una “Spain Connection”, que desde la Embajada de México en España se está formando o fortaleciendo un ala de poder, para hacerle el caldo gordo al partido en el Gobierno, y el sentido es ver completamente pulverizadas las fuerzas del tricolor. Como si para esto habría que hacer mucho, ya con Malova ahí dentro tienen. El asunto es ver a Morena recibiendo fuerzas y mostrarse como un partido incluyente (ya ven que la inclusión es lo de hoy) abierto a todas las propuestas, ideales y criterios. El “Spain Connection” es algo así como el “Aguachile Power”, pero a niveles internacionales.

